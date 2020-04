Prezes Szpitala Bródnowskiego: chyba opanowaliśmy sytuację

O sytuacji w szpitalu informowaliśmy ostatnio kilkukrotnie. Marcin Gutowski z "Czarno na białym" dotarł do pracowniczki szpitalnego personelu , która opowiedziała, jak wirus mógł rozprzestrzeniać się po kolejnych oddziałach. Reporter sprawdził, co działo się, gdy pojawili się pierwsi chorzy i jaka jest obecna sytuacja placówki.

"Oddział wysprzątany i zdezynfekowany"

Prezes Szpitala Bródnowskiego w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedziała, że wszyscy pacjenci, którzy otrzymali dodatni wynik testu na COVID-19, zostali już przewiezieni ze Szpitala Bródnowskiego do szpitali zakaźnych, między innymi w Ostrołęce i MSWiA w Warszawie. Poinformowała też, że obecnie, na 414 przebadanych pracowników szpitala - 61 ma dodatni wynik testu, z czego 43 to przypadki potwierdzone, a reszta wymaga powtórnego badania. W sumie to około 15 procent personelu.