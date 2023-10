Kieszonkowiec "zadarł z niewłaściwymi osobami"

Liczył na łatwy łup w autobusie, ale - jak opisują strażnicy miejscy - zadarł z niewłaściwymi osobami. Pasażerki nie dość, że zauważyły w porę złodzieja i wezwały pomoc, to jeszcze wyrwały mu część łupu. 43-latek został zatrzymany i przekazany policjantom.

"Podbiegli na przystanek sądząc, że ktoś zasłabł. Gdy autobus zatrzymał się, usłyszeli jednak krzyk: "złodziej, złodziej" i zobaczyli szarpiące się z kimś kobiety. Wkroczyli do akcji i po chwili wyprowadzili na przystanek agresywnego mężczyznę. 43-letni mieszkaniec Olsztyna przyjechał do stolicy na "gościnne występy", ale zadarł z niewłaściwymi osobami. Pasażerki nie dość, że zauważyły w porę złodzieja i wezwały na pomoc strażników, to jeszcze wyrwały przestępcy część łupu - opisuje stołeczna straż miejska.