29 pracowników zakażonych i trzy zamknięte oddziały. Szpital Bródnowski na razie ma pozostać otwarty

Sytuacja w Szpitalu Bródnowskim jest napięta, jednak nie ma na razie podstaw, by go zamknąć - przekazał w poniedziałek dyrektor Śródmiejskiego Centrum Klinicznego Piotr Gołaszewski. Poinformował również, że koronawirusa stwierdzono o 43 pacjentów placówki.

"Zbliżamy się do granicy naszych możliwości"

Wśród personelu medycznego potwierdzono koronawirusa u 29 osób. - Szpital ma około 800 pracowników, z czego prawie 300 jest obecnie na zwolnieniach bądź nie pracuje z innych powodów. Nie rozkłada to sytuacji kadrowej, ale zbliżamy się do granicy naszych możliwości - zaznaczył dyrektor placówki.

"Sytuacja w placówce pokazuje, jakie wyzwanie stoi przed szpitalami"

Jak powiedział Gołaszewski, władze placówki podjęły regularne badania, które objęły cały szpital. Od 16 marca obiekt przyjmuje pacjentów tylko w ramach ostrego dyżuru. - Myślę, że to, co ratuje możliwości kadrowe szpitala to to, że wypisujemy na bieżąco ludzi z poszczególnych oddziałów. I tak jest ciężko, zawiesiliśmy odwiedziny, pracę poradni i zabiegi planowe, co dramatycznie przesunie kolejki pacjentów. Sytuacja w placówce pokazuje, jakie wyzwanie stoi przed szpitalami. Izolacja społeczna działa w miarę skutecznie, jednak szpitale są narażone na rozprzestrzenianie się wirusa, dlatego apelujemy o pozostawanie w domach - podkreślił.