Śródmieście Znana piosenkarka Dorota R. i jej były mąż Emil S. oskarżeni Oprac. Katarzyna Kędra |

Rząd chce przekazać sprawy dyscyplinarne sędziów do NSA. Środowiska prawnicze są przeciwne Źródło wideo: Ewa Koziak | Fakty po południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie 19 czerwca.

Prokuratura oskarżyła w nim Emila S. o popełnienie łącznie 198 czynów, m.in. udaremnienia zaspokojenia wierzyciela na kwotę ponad 12 mln zł, przywłaszczenia powierzonego mienia na szkodę inwestorów w łącznej kwocie ponad 23 mln zł wpłaconych z tytułu produkcji pt. "GROM", "GROM Narodziny legendy", "Small World", "Wor w zakonie", "Chłopaki nie płaczą 2", "Plac Świętego Piotra", "Konglomerat śmierci", "Pies łańcuchowy", "Dywizjon 303 (Squadron 303)", oszustw na szkodę inwestorów w łącznej kwocie 650 tys. zł, z tytułu zawarcia umów inwestycyjnych dotyczących produkcji pt. "Dziewczyny z Dubaju", czy legalizowania środków pochodzących z przestępstw na kwotę ponad 226 tys. dolarów i 2 904 000 zł.

Z kolei piosenkarce Dorocie R. zarzucono w akcie oskarżenia pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 mln zł.

Oprócz piosenkarki i jej byłego męża aktem oskarżenia objęto również Annę S. i Agnieszkę C. W ich przypadku chodzi między innymi o pranie pieniędzy.

Według ustaleń śledczych Emil S. miał prowadzić firmę producencką, która pozyskiwała środki od inwestorów z obietnicą wysokich zysków z produkcji filmowych. Następnie część pieniędzy miała zostać przekierowana do innej spółki, zarejestrowanej na Malcie, w której udział miała również piosenkarka.

Zabezpieczenie majątkowe na ponad 12 milionów

"W przedmiotowej sprawie wydano szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na gotówce, roszczeniach cywilnych, nieruchomościach, samochodach, zegarkach na łączną kwotę ponad 12 milionów złotych i prawie 60 tysięcy euro" - podał prokurator Skiba. I dodał: "Czyny zarzucane Emilowi S. zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10, czyny zarzucane Dorocie R. zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat pięciu, zaś Annie S. i Agnieszce C.-D. do lat 10".

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