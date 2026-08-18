Śródmieście Pomagała rannym w Powstaniu Warszawskim. Zmarła Krystyna Kodymowska "Stokrotka" Oprac. Katarzyna Kędra |

Godzina "W" w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP

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O śmierci "Stokrotki" poinformował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

"Najważniejsza jest wolność, żeby każdy mógł myśleć po swojemu i mógł robić to, na co ma ochotę i potrzebę, a nie to, co ktoś nakazuje" - powiedziała Kodymowska, cytowana na Facebooku kampanii BohaterON.

Kim była Krystyna Kodymowska?

Krystyna Kodymowska (z domu Rafalska) urodziła się w 1928 roku. W maju 1940 roku jej rodzina opuściła Bydgoszcz i przez kilka miesięcy mieszkała w Ciechanowie, a następnie przeniosła się do Warszawy.

Krystyna Kodymowska "Stokrotka" Źródło zdjęcia: Rafał Guz/PAP

Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, miała 16 lat. Jako łączniczka i sanitariuszka Sanitariatu Okręgu Warszawskiego AK "Bakcyl" pomagała rannym. Z Warszawy została wypędzona wraz z ludnością cywilną, przebywała w obozie przejściowym, a później trafiła na ciężkie roboty.

Po wojnie zamieszkała w Gdyni. Jako radca prawny, członkini Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i świadek historii przez dziesięciolecia pielęgnowała pamięć o Powstaniu Warszawskim i jego uczestnikach. Z zaangażowaniem przybliżała kolejnym pokoleniom losy ludzi, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski.

Uroczystości pogrzebowe Kodymowskiej odbędą się 25 sierpnia o godz. 11.30. Ceremonia rozpocznie się Mszą świętą w kaplicy Cmentarza Centralnego "Srebrzysko" w Gdańsku-Wrzeszczu.