Sąd: wymóg szczepień w stołecznych żłobkach zgodny z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że zasady przyjęte przez Radę Warszawy w sprawie obowiązkowych szczepień, które są warunkiem przyjęcia dzieci do żłobków, są zgodne z prawne.

Jak poinformował stołeczny ratusz rozprawa odbyła się w środę 8 lipca przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Dotyczyła uchwalonych przez Radę Warszawy przepisów z listopada ubiegłego roku. Na ich podstawie niezbędnym warunkiem do przyjęcia dziecka do miejskiego żłobka jest wymóg posiadania szczepień ochronnych. Wyjątkiem są przeciwskazania zdrowotne potwierdzone przez lekarza. "Powyższe zapisy budziły wątpliwości niektórych rodziców, a przeciwko miastu została skierowana w tej sprawie skarga do sądu" - wyjaśnił ratusz.