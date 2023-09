Zginął, gdy ratował miejskie dokumenty. Odsłonięto tablicę zapomnianego prezydenta

W przedwojennej siedzibie ratusza, przy ulicy Senatorskiej 18, odsłonięto tablicę pamięci wiceprezydenta stolicy Jana Około-Kułaka i jego współpracowników, którzy zginęli w bombardowaniu. - Chcemy, by Warszawa pamiętała o takich ludziach - podkreślają władze miasta.

"Chcemy, by Warszawa pamiętała o takich ludziach"

- Chcemy, by Warszawa pamiętała o takich ludziach. Bohaterach codziennej pracy, którzy do końca przedkładali obowiązki wobec kraju, miasta i jego mieszkańców nawet ponad własne bezpieczeństwo - powiedziała wiceprezydent Kaznowska, odczytując list prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. 25 września w 1939 roku warszawiacy nazwali "czarnym poniedziałkiem". Niemcy urządzili wtedy wielkie, całodzienne bombardowanie. Na miasto spadły 72 tony bomb zapalających, w nalotach zginęło 10 tysięcy ludzi. Jedna półtonowa bomba trafiła w ratusz, grzebiąc w ruinach pracujących urzędników. Udało się ich odkopać po wielu tygodniach, zostali pochowani na Powązkach, ich groby są tam do dziś.