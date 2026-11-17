Ze sklepów w Warszawie znikały pierścionki. Znaleźli je w Piasecznie
Funkcjonariusze z komendy przy ulicy Wilczej, pracowali nad rozwiązaniem sprawy kradzieży blisko 100 srebrnych pierścionków z turmalinem. Zdarzenia miały miejsca w sklepach przy ulicy Chmielnej i Nowym Świecie. Odkryli, że za kradzieżami może stać małżeństwo z Piaseczna. Złożyli parze wizytę.
"W mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli blisko 100 skradzionych wcześniej pierścionków z turmalinem" - przekazał asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.
Turmalin to kamień szlachetny, który występuje w wielu barwach, ale najczęściej czarnej. Jest ceniony jako zdobienie w biżuterii oraz przez kolekcjonerów. Turmaliny są wydobywane m.in. w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Finlandii i we Włoszech.
Nie tylko biżuteria
36-latka oraz 31-latek (obywatele Polski) zostali zatrzymani.
Jak wynika z ustaleń policjantów, małżonkowie sprzedali również kilkanaście par drogich okularów pochodzących z kradzieży. 31-latek jest podejrzany także o inne kradzieże w sklepach w Warszawie i Piasecznie.
"Według ustaleń przyjeżdżał z Piaseczna do centrum stolicy, gdzie kradł alkohol wysokoprocentowy. W piaseczyńskich sklepach miał natomiast kraść kawę i perfumy. Jego łupem padło kilkadziesiąt paczek kawy. Łączne straty związane z przestępstwami objętymi sprawą oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych" - poinformował Pacyniak.
Do pięciu lat więzienia
Małżeństwo usłyszało zarzuty kradzieży oraz paserstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu. Małżonkom grozi do pięciu lat więzienia.