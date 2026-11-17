Śródmieście Ze sklepów w Warszawie znikały pierścionki. Znaleźli je w Piasecznie Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Filmy emitowane są w krakowskich autobusach i tramwajach Źródło wideo: Urząd Miasta Krakowa Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa I

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Funkcjonariusze z komendy przy ulicy Wilczej, pracowali nad rozwiązaniem sprawy kradzieży blisko 100 srebrnych pierścionków z turmalinem. Zdarzenia miały miejsca w sklepach przy ulicy Chmielnej i Nowym Świecie. Odkryli, że za kradzieżami może stać małżeństwo z Piaseczna. Złożyli parze wizytę.

"W mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli blisko 100 skradzionych wcześniej pierścionków z turmalinem" - przekazał asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Turmalin to kamień szlachetny, który występuje w wielu barwach, ale najczęściej czarnej. Jest ceniony jako zdobienie w biżuterii oraz przez kolekcjonerów. Turmaliny są wydobywane m.in. w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Finlandii i we Włoszech.

Pierścionki odzyskane przez policjantów Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Nie tylko biżuteria

36-latka oraz 31-latek (obywatele Polski) zostali zatrzymani.

Jak wynika z ustaleń policjantów, małżonkowie sprzedali również kilkanaście par drogich okularów pochodzących z kradzieży. 31-latek jest podejrzany także o inne kradzieże w sklepach w Warszawie i Piasecznie.

"Według ustaleń przyjeżdżał z Piaseczna do centrum stolicy, gdzie kradł alkohol wysokoprocentowy. W piaseczyńskich sklepach miał natomiast kraść kawę i perfumy. Jego łupem padło kilkadziesiąt paczek kawy. Łączne straty związane z przestępstwami objętymi sprawą oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych" - poinformował Pacyniak.

Do pięciu lat więzienia

Małżeństwo usłyszało zarzuty kradzieży oraz paserstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu. Małżonkom grozi do pięciu lat więzienia.