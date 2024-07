Zdążyli z remontem pomnika przed rocznicą powstania

- Pomnik Powstania Warszawskiego dzieło Wincentego Kućmy i Jacka Budyna to jeden z najważniejszych warszawskich monumentów. 31 lipca odbywają się przed nim uroczystości związane z rocznicą sierpniowego zrywu. W tym roku jest to rocznica wyjątkowa, bo 80., dlatego cieszę się, że pomnik jest odnowiony, zabezpieczony i co najważniejsze wszystkie prace udało się zakończyć przed czasem – mówi cytowana w komunikacie na ten temat Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy.