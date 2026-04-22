Zatrzymały ruch na Wisłostradzie. Spacer ptasiej rodziny

03.05.2023 | Gdy nurogęsi idą, Warszawa staje

O udanej migracji rodziny nurogęsi przez ruchliwą Wisłostradę poinformował stołeczny Zarząd Zieleni. W mediach społecznościowych urzędu pojawiło się krótkie nagranie, na którym widać jak ptasia rodzina przekracza sześciopasmową ulicę. Na czas przejścia nurogęsi, tradycyjnie, ruch na Wisłostradzie został wstrzymany.

Warszawska tradycja

Jeszcze kilkanaście lat temu nurogęsi w stolicy były rzadkością. Dziś ich wędrówki to już warszawska tradycja. Ruch na ulicach jest dla nich wstrzymywany. Od 1 kwietnia do końca maja, trzy razy dziennie pracownicy Zarządu Zieleni razem z wolontariuszami nadzorują wędrówki nurogęsi z Łazienek Królewskich do Wisły.

Zadaniem wolontariuszy jest obserwacja i szybkie informowanie pracowników ZZW o pojawieniu się ptaków, co pozwala odpowiednio zabezpieczyć trasę ich wędrówki. W tym roku dodatkowo obserwowany będzie także teren Parku Fosa i Stoki Cytadeli, skąd - jak wskazują wcześniejsze doświadczenia - nurogęsi z młodymi mogą również wyruszać w kierunku Wisły.

Nad przebiegiem całej akcji czuwają przeszkoleni pracownicy ZZW, którzy są uprawnieni do kierowania ruchem, a w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie straży miejskiej oraz policji. Wolontariusze wspierają działania służb, pomagając w organizacji ruchu pieszego i tworząc bezpieczne warunki dla przemieszczających się ptaków.