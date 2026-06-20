Śródmieście Zatrzymała pociąg na moście i do niego wsiadła Oprac. Dariusz Gałązka |

Symulacja zderzenia lokomotywy z autem przeprowadzona w ramach kampanii społecznej "Bezpieczny przejazd" Źródło wideo: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Źródło zdj. gł.: PKP PLK

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Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Czytelnik przekazał, że pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Centralna ktoś zatrzymał pociąg do Szklarskiej Poręby. Według jego relacji na miejscu interweniowała policja.

Zatrzymała pociąg na Moście Średnicowym

Podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że krótko po północy policjanci z komisariatu kolejowego otrzymali zgłoszenie o kobiecie, która zatrzymała pociąg relacji Warszawa Wschodnia- Szklarska Poręba.

- 40-letnia kobieta znajdowała się na Moście Średnicowym. Maszynista pociągu do Szklarskiej Poręby zatrzymał skład, po czym kobieta do niego wsiadła. Jak tłumaczyła, wcześniej wsiadła do niewłaściwego pociągu, więc z niego wysiadła i postanowiła zatrzymać kolejny - przekazał podkomisarz Markiewicz.

Policjanci przebadali maszynistę i 40-letnią pasażerkę na zawartość alkoholu. - Maszynista był trzeźwy. 40-latka miała niespełna dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie wymagała hospitalizacji. W związku z wykroczeniem, które popełniła, zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie - wyjaśnił przedstawiciel stołecznej komendy.

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