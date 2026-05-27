Śródmieście

Zamieszanie z biletami w operze. Widzowie są oburzeni

Konferencja na temat modernizacji Teatru Wielkiego
Nowy sezon w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
System sprzedaży w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej nie udźwignął zainteresowania biletami na spektakle w nadchodzącym sezonie artystycznym. Wielu widzów wejściówki kupiło, ale ich nie dostało. Inni nie otrzymali zwrotu za anulowaną transakcję.

W czwartek, 21 maja Teatr Wielki - Opera Narodowa rozpoczął sprzedaż biletów na sezon 2026/27. Można je kupić między innymi za pośrednictwem strony internetowej, ale również w kasach na miejscu. Ta pierwsza forma, z reguły wygodniejsza, mocno napsuła krwi widzom próbującym dostać się na wybrane spektakle. Awarii uległ system do sprzedaży. Wielu kupujących przelało pieniądze, ale nie otrzymało biletów oraz potwierdzenia ukończonej transakcji. Przez profil opery w mediach społecznościowych przetoczyła się karczemna awantura.

Piotr Bakalarski

Przedstawiciele opery przepraszają

Widzowie alarmowali, że od zakupu minęło kilka dni, a wciąż nie otrzymali biletów. Nie wiedzieli nawet, czy wejściówki udało się kupić. Z kolei osobom, którym system anulował zamówienie, nie zwrócono środków. Mowa tu o kwotach powyżej dwóch, a nawet trzech tysięcy złotych.

Jeszcze w piątek, 22 maja, dzień po uruchomieniu sprzedaży przedstawiciele opery przeprosili widzów za chaos i zapewnili o podejmowanych działań, aby sytuację naprawić.

W niedzielę, 24 maja poinformowali, że "bilety do poprawnie zrealizowanych i opłaconych transakcji są wysyłane sukcesywnie". Zapewnili też, że żadne zgłoszenie nie pozostanie bez odpowiedzi.

"Na tę chwilę zidentyfikowaliśmy następujące sytuacje: transakcje opłacone i poprawnie sparowane w systemie sprzedażowym, w przypadku których bilety nie zostały jeszcze dostarczone - wysyłka jest realizowana stopniowo; transakcje opłacone, ale anulowane w systemie sprzedażowym - wszystkim osobom objętym tym przypadkiem został dokonany zwrot środków w piątek, 22 maja. W przypadku płatności BLIK środki powinny wrócić na konto od razu, natomiast przy płatności kartą lub przelewem zaksięgowanie zwrotu może potrwać do 3 dni roboczych, zależnie od banku. W przypadku osób, których transakcje zostały anulowane, wrócimy z dodatkowymi informacjami najpóźniej do środy 27 maja" - poinformowali w niedzielę przedstawiciele instytucji.

Czy te miejsca będą tylko moje?

We wtorek, 26 maja pojawił się kolejny komunikat. Napisano w nim, że "wszystkie bilety ze zrealizowanych poprawnie zamówień zostały dziś raz jeszcze wysłane na adresy e-mail wskazane podczas składania zamówienia".

"Skontaktowaliśmy się również mailowo z widzami, których transakcje zostały anulowane w wyniku problemów technicznych. Wiadomości zawierają informacje dotyczące możliwości ponowienia zamówień oraz proponowanych form rekompensaty. Korespondencja z osobami, którym anulowano zamówienie pomimo pobranych z kont środków prowadzona jest z osobnego adresu, na który prosimy kierować odpowiedzi zwrotne" - czytamy w komunikacie.

Pod postem pojawiło się kilka wpisów potwierdzających, że bilety pojawiły się na skrzynkach mailowych, po czterech, a nawet pięciu dniach od zakupu. Ale jeszcze we wtorek niektórzy widzowie wciąż pisali, że nie otrzymali zwrotu środków za anulowane przez system zamówienie.

- Ja w piątek dostałam potwierdzenie zakupu biletów, wczoraj wysłali ponownie. Więc wydaje się, że bilety mam, ale wcale nie jestem przekonana, czy jak przyjdę na spektakle, to te miejsca będą tylko moje - mówi nam nasza czytelniczka pani Beata. - Wiem natomiast, że nie tylko ja boję się tego bałaganu - dodaje.

Widzowie: to nie jest pierwszy raz

Zirytowani komentujący zwracają uwagę nie tylko na chaos i brak dostatecznej informacji. Pojawiły się zarzuty, że podobna sytuacja z biletami na nowy sezon powtarza się co roku.

"Biorąc pod uwagę, że problem powtarza się co roku należałoby jednak wreszcie coś zmienić, zamiast co roku przepraszać. Jest wiele rozwiązań tej sytuacji" - napisała pani Małgorzata.

"Żarty sobie Państwo robicie. Sytuacja powtarza się co roku i zamiast poprawy, jest coraz gorzej. Jesteście Państwo nieudolni i nie widać, aby ktokolwiek wyciągał wnioski lub poniósł konsekwencje tej nieudolności" - skomentował kolejny widz, pan Andrzej.

Inna miłośniczka opery zapowiada bojkot. "Ja więcej w tym udziału nie wezmę. Strata czasu, nerwów i pieniędzy. Rok temu bilety w pierwszym dniu sprzedaży były o 20 proc. taniej, teraz drogo bardzo. Dość tego. Wolę pojechać do Berlina czy Wiednia" - stwierdza gorzko.

Źródło: tvnwarszawa.pl
