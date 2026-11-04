Śródmieście Zabytkowa siedziba stołecznej policji przejdzie remont Oprac. Katarzyna Kędra |

Marcin Kierwiński. Podziękowania dla policjantów na Placu Piłsudskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KSP

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W środę w południe w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie inspektor Robert Frąckowiak, zastępca Komendanta Stołecznego Policji oraz Józef Matysiak - zastępca prezesa NFOŚiGW, podpisali umowę na termomodernizację Pałacu Mostowskich.

Prace mają potrwać trzy lata i obejmą docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropów oraz dachów, a także kompleksową wymianę stolarki okiennej, okien dachowych, fasad szklanych i bram. Wszystkie prace prowadzone będą pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków.

Najwyższe standardy ekologiczne

Na dachu zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna dużej mocy, a uzyskany z niej prąd będzie magazynowany w specjalnej baterii o pojemności 75 kWh. Roczne zużycie energii ma spaść o ponad 53 procent.

Ponadto w budynku wymienione zostaną centrale wentylacyjne i instalacja oświetleniowa, zastosowany zostanie nowoczesny system sterujący termostatami, zainstalowane zostaną dwie ładowarki samochodowe oraz winda. Obiekt zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

- Pałac Mostowskich to nie tylko symbol stołecznej policji, ale przede wszystkim obiekt o ogromnym znaczeniu historycznym dla stolicy. Przedsięwzięcie o wartości blisko 100 milionów złotych udowadnia, że ochrona zabytków i najwyższe standardy ekologiczne mogą iść w parze. Dzięki wsparciu NFOŚiGW i funduszy europejskich tworzymy przestrzeń nowoczesną, tanią w utrzymaniu, bezpieczną dla funkcjonariuszy i w pełni otwartą na potrzeby Warszawiaków – podkreślił rzecznik KSP kom. Jacek Wiśniewski.

Pałac Mostowskich jest siedzibą stołecznej policji Źródło zdjęcia: KSP

Najpierw dwór, później pałac

Historia Pałacu Mostowskich przy ul. Nowolipie 2 sięga czasów króla Augusta III. Najprawdopodobniej w 1735 roku stanął piętrowy dwór z trzyokienną fasadą i z bocznymi oficynami dziedzińcowymi, których właścicielem był Jan Zygmunt Deybel (architekt Warszawy pierwszej połowy XVIII w.).

Po 1750 roku dwór ten został przekształcony w pałac, poprzez podwyższenie go i dodanie dwóch skrzydeł z boku. W 1762 r. właścicielem pałacu został wojewoda miński Jan August Hylzen, który dokupił również plac znajdujący się po południowej stronie rezydencji, czyli przed dziedzińcem przednim. W 1775 roku wdowa po wojewodzie Konstancja Hylzenowa zaczęła dalsze prace budowlane, stary pałac został rozebrany. Powstał nowy, wydłużony dziedziniec wewnętrzny z dwoma parterowymi bocznymi pawilonami.

W 1802 roku wnuk J. Hylzena, kasztelan raciąski Tadeusz Antoni Mostowski otworzył w nim drukarnię, do której maszyny i czcionki sprowadził z zagranicy. W latach 1823-1826 gruntownie przebudowano pałac według projektu Antonia Corazziego, nadając mu formy późnego klasycyzmu. Później pałac przebudowano dla potrzeb Wołyńskiego Pułku Lejb-Gwardii. Lata 1925-1926 przebiegły na odrestaurowaniu zdewastowanego przez wojska rosyjskie pałacu, według projektu Aleksandra Sygietyńskiego.

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Wojna go nie oszczędziła

Nie zmieniono wyglądu obiektu z zewnątrz. U podstawy attyki ryzalitu pojawił się napis: "Dowództwo Okręgu Korpusu Nr 1". W takim stanie pałac przetrwał do 1939 roku, kiedy spłonęła jego północna część. Podczas Powstania Warszawskiego zburzono lub wypalono pozostałą część pałacu. W czasie wojny budynek został zniszczony w 85 procentach. Odbudowa pałacu została podjęta w 1949 roku według projektu Zygmunta Stępińskiego i Mieczysława Kuzmy z przeznaczeniem budynku na siedzibę Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. Zaprojektowano nowe podziemia i zlikwidowano Salę Balową.

W latach 2005-2006 przeprowadzono remont elewacji, na dachach położono nową, miedzianą blachę. Na attyce przywrócono orła z 1823 roku bez sztandarów. Południowa oficyna poprzeczna jest w całości budynkiem powojennym na nowych fundamentach. Poprzeczna oficyna została natomiast odbudowana na oryginalnych fundamentach. Pierwotny wygląd attyki zastąpił wieniec laurowy.

Pałac pojawia się na kartach powieści "Zły" (1955) Leopolda Tyrmanda - pracuje tam Michał Dziarski, porucznik Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. W latach 2004-2005 kręcono w nim ujęcia do filmu (a później do serialu) "Pitbull". Piątego marca 2020 roku odsłonięto w pomieszczeniach Laboratorium Kryminalistycznego KSP tablicę upamiętniającą sześć psów służbowych tragicznie zmarłych w awarii ciepłowniczej w koszarach przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie