Śródmieście Obrona zapowiada apelację w sprawie Żaka. "Ten człowiek został wybitnie postawiony na świeczniku" Oprac. Alicja Glinianowicz |

Obrona Łukasza Żaka po ogłoszeniu wyroku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Śródmiejski sąd rejonowy w Warszawie wydał w czwartek wyrok na sprawcę śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej.

Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia z prawem do ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Żak ma również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Musi też zapłacić rodzinie ofiary wypadku 900 tys. zł zadośćuczynienia, a poszkodowanej w wypadku swojej znajomej Paulinie K. - 150 tys. zł.

Będzie apelacja

Mec. Ławińska zapowiedziała w czwartek po rozprawie, że będzie składała apelację od wyroku skazującego jej klienta. Podkreśliła też, że w jej ocenie wyrok jest bardzo surowy, choć jak oceniła, jej klient przyjął go z pokorą. Zwróciła uwagę, że jej klient sam zgłosił się na policję, co jest okolicznością łagodzącą.

Zaznaczyła, że Żak został "wytypowany" przez media. - Ten człowiek został wybitnie postawiony na świeczniku. Zapewne znacie państwo przypadki innych przestępstw, gdzie znacznie gorsze czyny zostały popełnione i nie widziałam wtedy, żeby pojawiały się komentarze czy sugestie co do wyroku. Uważam, że mój klient został tutaj wytypowany, nie wiem z jakich względów - powiedziała mec. Ławińska.

Mec. Ławińska zapewniła, że w apelacji podniesie kwestię niezapiętych pasów Pauliny, która w chwili wypadku siedziała na miejscu pasażera z przodu Volkswagena. - Wyobraźmy sobie sytuację, gdyby ten pas był zapięty i w ogóle nie byłoby żadnych obrażeń twarzy, co jest teoretycznie możliwe. Wtedy obraz tych efektów końcowych byłby trochę inny - powiedziała.

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