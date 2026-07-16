Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Obrona zapowiada apelację w sprawie Żaka. "Ten człowiek został wybitnie postawiony na świeczniku"

|
Oskarżony Łukasz Żak, proces o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Obrona Łukasza Żaka po ogłoszeniu wyroku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Mecenas Izabela Ławińska, obrończyni Łukasza Żaka skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej, zapowiedziała apelację. Jej zdaniem wyrok 20 lat więzienia jest bardzo surowy.

Śródmiejski sąd rejonowy w Warszawie wydał w czwartek wyrok na sprawcę śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej.

Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia z prawem do ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Żak ma również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Musi też zapłacić rodzinie ofiary wypadku 900 tys. zł zadośćuczynienia, a poszkodowanej w wypadku swojej znajomej Paulinie K. - 150 tys. zł.

Będzie apelacja

Mec. Ławińska zapowiedziała w czwartek po rozprawie, że będzie składała apelację od wyroku skazującego jej klienta. Podkreśliła też, że w jej ocenie wyrok jest bardzo surowy, choć jak oceniła, jej klient przyjął go z pokorą. Zwróciła uwagę, że jej klient sam zgłosił się na policję, co jest okolicznością łagodzącą.

Zaznaczyła, że Żak został "wytypowany" przez media. - Ten człowiek został wybitnie postawiony na świeczniku. Zapewne znacie państwo przypadki innych przestępstw, gdzie znacznie gorsze czyny zostały popełnione i nie widziałam wtedy, żeby pojawiały się komentarze czy sugestie co do wyroku. Uważam, że mój klient został tutaj wytypowany, nie wiem z jakich względów - powiedziała mec. Ławińska.

Mec. Ławińska zapewniła, że w apelacji podniesie kwestię niezapiętych pasów Pauliny, która w chwili wypadku siedziała na miejscu pasażera z przodu Volkswagena. - Wyobraźmy sobie sytuację, gdyby ten pas był zapięty i w ogóle nie byłoby żadnych obrażeń twarzy, co jest teoretycznie możliwe. Wtedy obraz tych efektów końcowych byłby trochę inny - powiedziała.

Łukasz Żak skazany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Łukasz Żak skazany

Źródło: PAP / tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
Udostępnij:
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
W piwnicy znaleziono niebezpieczne substancje
Kilkaset słoików z wybuchową substancją w piwnicy chemika. Co ze śledztwem?
Okolice
Waldemar Żurek
Minister o "obowiązku państwa". Skomentował wyrok
Śródmieście
Łukasz Żak
Łukasz Żak skazany
Śródmieście
Łukasz Żak
"Testował pan moją cierpliwość wiele razy". Wstrząsające uzasadnienie
Śródmieście
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Wszystkie zakazy prowadzenia pojazdów Łukasza Żaka
Klaudia Ziółkowska, Jan Kunert
Mieszkańcy Laurowej narzekają na brak dojazdu do swoich bloków
Budowa między blokami wywołała bunt mieszkańców
Białołęka
Postęp prac przy wydobywaniu z bloków skalnych kości mastodonzaura
Czasem dwie godziny pracy nie wystarczą na centymetr kwadratowy
Śródmieście
Dwóch zatrzymanych i 118 zarzutów za oszustwa
Oszukiwali na BLIK. Duet oszustów trafił do celi
Bemowo
Wypadek w Warszawie
Stracił lusterko i jechał dalej. Nowe fakty w sprawie szaleńczego "rajdu" autobusu
Ochota
Rafał Trzaskowski
"Salonik VIP" i fikcyjne dyżury w szpitalu. Prezydent Warszawy o raporcie NIK
Ursynów
Prace drogowe na trasie S2
Objazdy na S2 i nowe ekrany. Utrudnienia do końca września
Wawer
Ćwiczenia w tunelu POW
Nocne ćwiczenia w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy
Ursynów
Ktoś rzucał czymś w goryla Aziziego w stołecznym zoo
Skandaliczne zachowanie w warszawskim zoo. Zwiedzający rzucał w goryla, wybieg zamknięty
Praga Północ
29-latka została zatrzymana
Seria kradzieży na siłowniach. Z szafek znikały nie tylko pieniądze
Śródmieście
Bad-Bunny
Anna bawiła się w Warszawie. Roberta "koledzy fajnie przywitali"
TVN24
Karol Nawrocki
Incydent przed Pałacem Prezydenckim. Zatrzymali mężczyznę
Śródmieście
Marta Cienkowska
CBA chce dokumentów z Zarządu Zieleni. Chodzi o współpracę z Martą Cienkowską
Śródmieście
Stoją od lewej Izabela Marcewicz-Jendrysik, Magdalena Młochowska, Rafał Trzaskowski
Nowe wiceprezydentki Warszawy. Trzaskowski przedstawił zastępczynie
Śródmieście
Auto wbiło się w rów
Kierowca zajechał mu drogę, ratował się wjazdem do rowu
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
NIK skontrolowała Szpital Południowy. Mamy raport
Patryk Michalski
Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Fiata
Przejechał na czerwonym świetle. To, co powiedział, zdumiało policjantów
Okolice
Oskarżony Łukasz Żak, proces o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Koniec procesu Łukasza Żaka. A za chwilę początek kolejnego
Klaudia Ziółkowska
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
Radni mieli obchodzić kolejkę. Kontrola w centrum medycznym w Piasecznie
Okolice
Z bloku w Ursusie ewakuowano 14 rodzin
Pęknięta ściana bloku i nocna ewakuacja 14 rodzin
Ursus
Prawo i Sprawiedliwość złożyło dwie listy kandydatów do rady powiatu (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzucają mu niegospodarność i nepotyzm. Referendum w sprawie odwołania wójta
Okolice
Śmierć na plebanii w Drobinie
Zagadkowa śmierć 31-latka na plebanii. Prokuratura: nikt nie zawinił
Okolice
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Buspas wciąż wygrodzony słupkami. Ślady po pożarze autobusu nie znikają
Praga Południe
40-latek został zatrzymany
Czterdziestolatek za kierownicą Maserati. Prowadził mimo czterech sądowych zakazów
Wilanów
Błażej Król nagrał płytę dla Muzeum Powstania Warszawskiego
"Jak Polacy są razem, to nic ich nie złamie". To usłyszeli od powstańców, tak zareagowali
Piotr Bakalarski
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jego zastępcy Karolina Bober i Tomasz Mencina oraz wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz podczas sesji Rady Warszawy
Kto na miejsce zdymisjonowanych wiceprezydentek? Trzaskowski już wie
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki