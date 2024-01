Lewica Razem i Miasto Jest Nasze łączą siły. Wystartują wspólnie w wyborach samorządowych

"Marzenie o Warszawie"

Mieszkańcy chcą miasta zielonego

- Nie chcemy czekać, aż warszawskie place tj. plac Teatralny, Konstytucji czy Bankowy, staną się wreszcie zielone. Nie chcemy słuchać tłumaczeń, że drzewa na Puławskiej czy Targowej, może kiedyś się pojawią. Chcemy zrobić to sami, bo wiemy, że jest to możliwe. Wiemy, że to zrobimy i wierzymy, że dołączą do nas kolejni - podkreślił.