Trzaskowski do warszawiaków: wiem, że część z was rozczarowała moja decyzja

"Jeżeli PiS wygrałby wybory, będziemy wrogiem numer jeden"

- Wiem, że część z was zaskoczyła, a nawet rozczarowała moja decyzja o starcie w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To była trudna decyzja. Jestem związany z Warszawą od dziecka, tutaj się urodziłem i tutaj wychowałem. Ale startuję w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej, żeby również bronić Warszawy i innych miast, miasteczek i wsi, żeby bronić samorządności - dlatego, że PiS nie znosi samorządów, będzie chciał zabierać nam pieniądze, tak jak robi to już dzisiaj, będzie chciał spychać na samorządy olbrzymią odpowiedzialność i na pewno, jeżeli wygrałby wybory prezydenckie, to będziemy wrogiem numer jeden - wytłumaczył Trzaskowski w nagraniu.