Śródmieście Ponad 400 wykroczeń i 200 mandatów po akcjach "Hiena" i "Znicz" Oprac. Katarzyna Kędra |

Trwa akcja "Znicz" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Straż miejska

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Najwięcej interwencji dotyczyło zachowania ładu i porządku publicznego w okolicy cmentarzy. Strażnicy nałożyli 200 mandatów karnych i skierowali dziewięć wniosków o ukaranie do sądu dotyczących nielegalnego handlu.

Więcej niż przed rokiem zanotowano wykroczeń popełnianych przez kierowców. W związku z nieprawidłowym postojem 123 kierujących otrzymało wezwania. Nałożono też 30 mandatów karnych, a w 10 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

Akcje "Znicz" i "Hiena" na stołecznych cmentarzach Źródło zdjęcia: Straż miejska

Ukarani za nieprawidłowe parkowanie

"Wobec 41 kierujących zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. W siedmiu przypadkach strażnicy miejscy wydali dyspozycję usunięcia nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów" - przekazała Straż Miejska.

Podkreślono, że większość osób odwiedzających cmentarze przestrzegała obowiązujących przepisów i stosowała się do poleceń służb porządkowych. 12 nietrzeźwych zostało przewiezionych do izby wytrzeźwień.

Podczas akcji "Hiena" straż miejska skupia się na bezpieczeństwie osób odwiedzających cmentarze, a także na działaniach odstraszających potencjalnych złodziei zniczy czy wieńców oraz kieszonkowców. Równolegle z akcją "Hiena" prowadzone były wraz z policjantami działania "Znicz", które skupiały się na udrożnieniu ruchu pieszego i kołowego wokół warszawskich cmentarzy.