Ponad 400 wykroczeń i 200 mandatów po akcjach "Hiena" i "Znicz"
Najwięcej interwencji dotyczyło zachowania ładu i porządku publicznego w okolicy cmentarzy. Strażnicy nałożyli 200 mandatów karnych i skierowali dziewięć wniosków o ukaranie do sądu dotyczących nielegalnego handlu.
Więcej niż przed rokiem zanotowano wykroczeń popełnianych przez kierowców. W związku z nieprawidłowym postojem 123 kierujących otrzymało wezwania. Nałożono też 30 mandatów karnych, a w 10 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu.
Ukarani za nieprawidłowe parkowanie
"Wobec 41 kierujących zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. W siedmiu przypadkach strażnicy miejscy wydali dyspozycję usunięcia nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów" - przekazała Straż Miejska.
Podkreślono, że większość osób odwiedzających cmentarze przestrzegała obowiązujących przepisów i stosowała się do poleceń służb porządkowych. 12 nietrzeźwych zostało przewiezionych do izby wytrzeźwień.
Podczas akcji "Hiena" straż miejska skupia się na bezpieczeństwie osób odwiedzających cmentarze, a także na działaniach odstraszających potencjalnych złodziei zniczy czy wieńców oraz kieszonkowców. Równolegle z akcją "Hiena" prowadzone były wraz z policjantami działania "Znicz", które skupiały się na udrożnieniu ruchu pieszego i kołowego wokół warszawskich cmentarzy.