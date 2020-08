Weekend protestów w Warszawie. Przeciw "ideologii LGBT" i "fałszywej pandemii"

Protest przed bramą UW zorganizowały wspólnie stowarzyszenia: Ruch Narodowy, Marsz Niepodległości i Młodzież Wszechpolska. Bosak, zwracając się do kontrmanifestantów, zapewnił: "nigdy większość społeczeństwa nie będzie obojętna na to, co proponujecie, bo to jest złe". Organizatorzy zbierali podpisy pod obywatelskimi projektami ustaw w sprawie wypowiedzenia konwencji stambulskiej oraz wprowadzenia zakazu organizacji marszów równości. Spalili także tęczową flagę.