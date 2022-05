Dziś wystartowały Warszawskie Targi Książki. Wśród zaproszonych gości znakomici pisarze z Norwegii, Ukrainy i Polski

Do warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki i na Plac Defilad wracają Targi Książki. W tym roku honorowym gościem imprezy jest Norwegia. Organizatorzy zadbali, by wśród towarzyszących Targom imprez każdy miłośnik literatury znalazł coś dla siebie.

Warszawskie Targi Książki powracają do stołecznego Pałacu Kultury i Nauki i na Plac Defilad. Impreza odbywać się będzie w dniach od 26 do 29 maja. W wydarzeniu weźmie udział ponad 500 wystawców z 13 krajów - między innymi z Francji, Hiszpanii czy też Armenii. Podczas targów swoje książki zaprezentuje aż 30 autorów z Norwegii, która jest gościem honorowym tegorocznej odsłony wydarzenia.

"Marzenie jest w nas" - Norwegia gościem honorowym Targów Książki w Warszawie

W ramach przybliżania uczestnikom norweskiej kultury organizatorzy zaplanowali aż 50 wydarzeń. Wśród nich znajdują się bloki tematyczne skierowane do dzieci: "Czas dla dzieci", "Czas dla młodego czytelnika", bloki skupiające się na ochronie klimatu i na społeczeństwie: "Czas dla planety", "Między nami" oraz panele psychologiczne, takie jak "Człowiek i jego tajemnice" i "Czas na kryminał". Organizatorzy chcą, by poza norweską historią i kulturą podczas Targów zostały ich uczestnikom przybliżone sylwetki norweskich noblistów. Dodatkowo co godzinę na stanowisku norweskim będzie organizowany błyskawiczny kurs językowy "Nauka norweskiego w 15 minut!".

Solidarni z Ukrainą

Fundacja Historia i Kultura, która jest organizatorem Targów Książki w Warszawie, zaprosiła do udziału w imprezie autorów książek i wydawców z Ukrainy. Gościom zostało zaoferowane darmowe stanowisko. Liczbę związanych z Ukrainą spotkań ma podkreślić solidarność z krajem, który od 24 lutego broni się przed zbrodniczą wojną wywołaną przez Władimira Putina. Na ukraińskim stanowisku będzie można zapoznać się z pozycjami oferowanymi przez 35 wydawnictw. Uczestnicy będą mogli również spotkać się z cenionymi ukraińskimi autorami, między innymi z Oksaną Zabużko czy też Kateryną Kałytko. Transport książek z Ukrainy został zorganizowany we współpracy z Ukraińskim Instytutem Książki i ambasadą Ukrainy w Polsce. W związku z Rosyjską Agresją na Ukrainę - organizatory wykluczyli z tegorocznej edycji imprezy obecną podczas ostatnich odsłon Rosję.

Spotkania, festiwale, warsztaty

Wśród gości Adam Bodnar, Tomasz Raczek i Justyna Suchecka

26.05.2022 r. od godz. 10:00 do godz. 18:00 27.05.2022 r. od godz. 10:00 do godz. 19:00 28.05.2022 r. od godz. 10:00 do godz. 19:00 29.05.2022 r. od godz. 10:00 do godz. 17:00