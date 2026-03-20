"Szukasz wsparcia dla siebie lub swojego dziecka? Czujesz niepokój, samotność albo zagubienie? Doświadczasz trudności w relacjach szkolnych lub wychowawczych? Nie zwlekaj - skorzystaj z dostępnego wsparcia" – tak Urząd Miasta zachęca Warszawiaków do wzięcia udziału w Warszawskim Tygodniu Zdrowia Psychicznego.
Tygodniowe wydarzenie startuje w sobotę 21 marca i potrwa do niedzieli 29 marca.
"Mnóstwo darmowych spotkań"
Do wzięcia udziału w Warszawskim Tygodniu Zdrowia Psychicznego zachęca prezydent miasta.
- Przygotowaliśmy mnóstwo webinarów, mnóstwo konsultacji, zajęć z psychologami i psychiatrami dla dzieci, dla rodziców, również dla nauczycieli. Te wszystkie przygotowane przez nas wydarzenia są bezpłatne - powiedział Rafał Trzaskowski w opublikowanym w mediach społecznościowych w piątek nagraniu.
Prowadzący zajęcia i warsztaty, które przez najbliższy tydzień będą odbywać się na terenie Warszawy, podzielą się z mieszkańcami stolicy wiedzą opartą na aktualnych standardach oraz praktycznymi wskazówkami do wykorzystania w środowisku rodzinnym, szkolnym i zawodowym.
Tematyka spotkań będzie dotyczyć wsparcia dzieci i młodzieży w obliczu stresu, depresji, lęku, uzależnień czy hejtu. Wydarzenia skierowane są także do dorosłych. Rodzice i nauczyciele dowiedzą się, jak rozpoznawać kryzysy u podopiecznych, skutecznie z nimi rozmawiać i budować relacje oparte na zaufaniu.
- W ramach trzeciego Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego nie obowiązuje rejonizacja - można wziąć udział w dowolnym wydarzeniu, niezależnie od dzielnicy, gdzie się mieszka i korzysta na co dzień z opieki - informuje Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Warszawy.
Jest to III edycja Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego - miejskiej inicjatywy poświęconej promocji zdrowia psychicznego, profilaktyce oraz wzmacnianiu dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych.
Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock