Rusza Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego. Będą darmowe konsultacje i warsztaty

Rusza Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego (zdjęcie ilustracyje)
Depresji nie wolno lekceważyć, należy szukać pomocy. "Nie wiedziałam, że to jest choroba" (23.02.2024 r.)
Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
Stołeczny ratusz po raz trzeci organizuje Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego. Mieszkańcy mają możliwość wziąć udział w bezpłatnych spotkaniach poświęconych problemom zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

"Szukasz wsparcia dla siebie lub swojego dziecka? Czujesz niepokój, samotność albo zagubienie? Doświadczasz trudności w relacjach szkolnych lub wychowawczych? Nie zwlekaj - skorzystaj z dostępnego wsparcia" – tak Urząd Miasta zachęca Warszawiaków do wzięcia udziału w Warszawskim Tygodniu Zdrowia Psychicznego.

Tygodniowe wydarzenie startuje w sobotę 21 marca i potrwa do niedzieli 29 marca.

"Mnóstwo darmowych spotkań"

Do wzięcia udziału w Warszawskim Tygodniu Zdrowia Psychicznego zachęca prezydent miasta.

- Przygotowaliśmy mnóstwo webinarów, mnóstwo konsultacji, zajęć z psychologami i psychiatrami dla dzieci, dla rodziców, również dla nauczycieli. Te wszystkie przygotowane przez nas wydarzenia są bezpłatne - powiedział Rafał Trzaskowski w opublikowanym w mediach społecznościowych w piątek nagraniu.

Prowadzący zajęcia i warsztaty, które przez najbliższy tydzień będą odbywać się na terenie Warszawy, podzielą się z mieszkańcami stolicy wiedzą opartą na aktualnych standardach oraz praktycznymi wskazówkami do wykorzystania w środowisku rodzinnym, szkolnym i zawodowym.

Tematyka spotkań będzie dotyczyć wsparcia dzieci i młodzieży w obliczu stresu, depresji, lęku, uzależnień czy hejtu. Wydarzenia skierowane są także do dorosłych. Rodzice i nauczyciele dowiedzą się, jak rozpoznawać kryzysy u podopiecznych, skutecznie z nimi rozmawiać i budować relacje oparte na zaufaniu.

- W ramach trzeciego Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego nie obowiązuje rejonizacja - można wziąć udział w dowolnym wydarzeniu, niezależnie od dzielnicy, gdzie się mieszka i korzysta na co dzień z opieki - informuje Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Warszawy.

Jest to III edycja Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego - miejskiej inicjatywy poświęconej promocji zdrowia psychicznego, profilaktyce oraz wzmacnianiu dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dzieci w ostrym kryzysie psychicznym przybyło co najmniej dwukrotnie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dzieci w ostrym kryzysie psychicznym przybyło co najmniej dwukrotnie

TVN24

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Czytaj także:
Pijany mężczyzna uszkodził figurę krowy
Kopnął plastikową krowę, ale to był dopiero początek
Okolice
Podejrzany o usiłowanie ataku z użyciem noża w tramwaju
"Wyciągnął nóż i ruszył w kierunku 20-latka". Areszt dla napastnika
Śródmieście
Wypadek pod Warszawą. Są ranni (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie dwóch pojazdów pod Warszawą. Na miejscu śmigłowiec LPR
Okolice
KAS zlikwidowała grupę przestępczą, która urządzała nielegalne gry hazardowe
Zaszyli pieniądze w pluszowych misiach. Służby rozbiły gang
Śródmieście
Aleje Jerozolimskie w rejonie Dworca Zachodniego
Pasy ruchu szersze od autostrad. To recepta na śmierć
Klaudia Kamieniarz
Auto nie nadawało się do jazdy
"Powiedzieć, że stan techniczny był tragiczny - to tak, jakby nic nie powiedzieć".
Okolice
Dominik walczy o życie
"Usłyszałem krzyk rozpaczy kobiety, na torowisku podtrzymywała głowę syna"
Okolice
Akcja gaśnicza w miejscowości Szeligi
Pożar mieszkania, z budynku ewakuowało się kilkanaście osób
Okolice
49-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa
Lekarz zawiadomił policję. 49-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa matki i brata
Okolice
Magdalena Biejat potraktowana gazem
Posłanka spryskana gazem przez policjanta. Sąd odroczył posiedzenie
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Drwalew
Tir w rowie. Kierowca i pasażer wypadli przez szybę
Okolice
Wypadek w miejscowości Michałów-Reginów
Trzy osoby zostały ranne, jedna jest w śpiączce. Areszt dla kierowcy
Okolice
Dane na dzikim wysypisku śmieci
Wrażliwe dane osobowe na wysypisku
Bemowo
Mozaiki w Siedlcach w rejestrze zabytków
Unikatowe mozaiki w rejestrze zabytków
Okolice
Ulica Wileńska na Pradze Północ
Praskie rewolucje. 50 ulic i 60 kamienic do generalnego remontu
Dariusz Gałązka
Potrącenie rowerzystki
Skręcała, nie zauważyła rowerzystki
Okolice
Pędził motocyklem 251 km/h
Na liczniku ponad 250 kilometrów na godzinę, uprawnień brak
Okolice
Kontrole straży miejskiej w SCT
Auta z zagranicznymi tablicami w strefie czystego transportu. "Specyficzna sytuacja"
Śródmieście
Policyjny kogut nocą
O 1 w nocy stracił prawo jazdy
Okolice
Mężczyzna wszedł do sklepu
Twierdził, że alkohol pił po kolizji. Nie wiedział o jednym
Okolice
W niedzielę wystartuje Półmaraton Warszawski
Na starcie stanie 25 tysięcy biegaczy
Ulice
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosili się do szpitala, oboje mieli rany zadane nożem
Okolice
Zderzenie dwóch aut na rondzie ONZ w Warszawie
Wypadek na rondzie ONZ. Jedno z aut dachowało
Śródmieście
Kradzione auta były rozbierane na części
Rozbierali kradzione auta na części
Mokotów
Myszołowiec towarzyski (łac. Parabuteo unicinctus)
"Zatrudnili" Lucka, ma jedno zadanie
Mokotów
Psychiatryczny Szpital Nowowiejski w Warszawie
Chcą budowy centralnego ośrodka leczenia uzależnień
Śródmieście
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Mówią o nim "flakka" lub "zombie". Może zabić
PKP Świder
"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"
Katarzyna Kędra
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Pieniądze zabrał, portfel z dokumentami wyrzucił
Okolice
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Podmieniona faktura na milion euro
Śródmieście
Zwiń opisWięcej
