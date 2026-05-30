Śródmieście

Warszawski adwokat trafił do aresztu. Miał informować o zamachach

Policja zatrzymała 49-letniego warszawskiego adwokata
Stołeczni policjanci zatrzymali mecenasa Macieja Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa MSZ Radosława Sikorskiego. 48-letni mężczyzna został już aresztowany. - W domu znaleźliśmy arsenał broni białej, mnóstwo symboli faszystowskich - mówi tvn24.pl jedna ze znających sprawę osób. 

Zatrzymanie Macieja Z. nie ma bezpośredniego związku z ostatnią serią fałszywych alarmów, która dotknęła środowisko TV Republika oraz dom matki prezydenta Nawrockiego.

Według ustaleń zespołu funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji, mecenas - podszywając się pod znane publicznie osoby - miał wysyłać fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachów. 

- Podszywając się pod różne, w tym znane osoby, wysyłał korespondencję z informacją o zamachu na życie i zdrowie. Temat dotyczył także znanych w państwie osób, w tym prezydenta Polski, a także ministra spraw zagranicznych - przekazał nam podkomisarz Jacek Wiśniewski. - Aby uwiarygodnić treść zawiadomień, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały także za zadanie obciążyć niewinne osoby, skierować na nie działania służb. W jednym z listów znajdowała się także amunicja.

W miejscu zamieszkania 48-letniego mężczyzny policjanci zabezpieczyli szereg materiałów, które zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego.

Z informacji tvn24.pl wynika, że w jego mieszkaniu, do którego policjanci musieli wejść, używając siły, znaleziono poza nielegalnie posiadaną bronią oraz całym "arsenałem" broni białej, także materiały faszystowskie. 

- To są pendrive'y, nośniki pamięci, to jest broń biała, także broń palna, w tym także amunicja. Mężczyzna w domu posiadał spory arsenał, bo to jest 10 pocisków artyleryjskich - przekazał podkomisarz Jacek Wiśniewski.

Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał fałszywie alarmować o zamachach

Prokurator sformułował wobec mecenasa aż siedem zarzutów. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu kierując się m.in. obawą matactwa oraz grożącą mu wysoką karą.

- Sprawa jest rozwojowa, badamy teraz wiele nowych wątków - mówi oficer policji, zastrzegając swoją anonimowość.

O zatrzymaniu i areszcie dla mecenasa Macieja Z. jako pierwsza poinformowała redakcja "Dziennika Gazety Prawnej".

