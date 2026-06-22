Śródmieście Warszawska "La Rambla" bez ogródków gastronomicznych. Protesty mieszkańców przyniosły skutek Dariusz Gałązka |

Konserwator o wpisie do rejestru zabytków ulicy Kruczej Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Informacja o zmianach w projekcie przebudowy ulicy Kruczej pojawiła się na stronie inicjatywy "Prosimy ciszej - problem hałasu z ogródków". To oddolna inicjatywa mieszkańców warszawskiego Śródmieścia, która zwraca uwagę na hałas generowany przez lokale gastronomiczne.

Przedstawiciele inicjatywy przypomnieli, że zwrócili się do prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowskiego z prośbą "o zadbanie o to, by przebudowa ulicy Kruczej odbywała się w pełnej zgodzie z wytycznymi przedstawionymi przez konserwatora zabytków. "W szczególności wskazaliśmy następującą uwagę konserwatora: 'wykluczam projektowanie miejsc pod punkty gastronomiczne na terenie ul. Kruczej - takie elementy są obce historycznie w tej przestrzeni'".

W odpowiedzi Zarząd Dróg Miejskich miał napisać, że z projektu usunięto rezerwy pod pawilony handlowo-gastronomiczne.

Zamiast miejsca pod ogródki będzie więcej zieleni

Jakub Dybalski z biura prasowego ZDM potwierdza, że korekty w projekcie są efektem rozmów z mieszkańcami. - Projekt nie przewiduje miejsc stricte pod ogródki. Nie tworzymy w Warszawie przestrzeni, której podstawowym celem jest taka właśnie funkcja. Zawsze restauracja składa wniosek, by na dany sezon wykorzystać w tym celu część pasa drogowego. Natomiast w trakcie naszych rozmów z mieszkańcami dość jasno wybrzmiało, że temat hałasu restauracyjnego, jest dla nich absolutnie kluczowy - wyjaśnia przedstawiciel drogowców.

Wizualizacje Kruczej Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Wizualizacje ulicy Kruczej Źródło zdjęcia: ZDM Wizualizacje ulicy Kruczej Źródło zdjęcia: ZDM Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Dybalski wskazuje, że kwestie obaw mieszkańców o hałas i ograniczenie miejsc postojowych pojawiały się również w rozmowach z konserwatorem. - W efekcie tych rozmów skorygowaliśmy projekt i część przestrzeni, która pierwotnie w projekcie miała być wybrukowana - więc w sezonie teoretycznie mogłaby być zajmowana przez gastronomię - zostanie rozpłytowana pod zieleń. Takie zmiany w projekcie zaszły na przykład na placyku przed Grand Hotelem, który będzie najszerszą przestrzenią wzdłuż nowej Kruczej - tłumaczy.

Jakub Dybalski podkreśla, że uruchomienie ogródka zawsze wymaga zezwolenia zarządcy drogi. - To daje miastu narzędzie, żeby to zjawisko regulować, również w przyszłości na ulicy Kruczej - podsumowuje.

Projekt wymagał zmian

W połowie maja Rafał Trzaskowski ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Było to możliwe dzięki zmianom, które do projektu inwestycji wprowadził ZDM.

Przebudowa w formie, którą zaproponowali urzędnicy miała swoich zajadłych przeciwników. Porównywana do barcelońskiej "La Rambli" Krucza przeraziła mieszkańców tej części miasta. Obawiali się turystycznego zgiełku i "imprezowni" pod oknami.

W kwietniu Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłosił wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego śródmiejskiej arterii. To, zdaniem wielu, miało przekreślić planowaną od lat przebudowę. Mimo tego, że Marcin Dawidowicz wyraźnie zastrzegł, że jego decyzja nie musi to oznaczać rezygnacji z remontu, bo nie zamierza chronić asfaltu, chodników i krawężników.

Wystarczyły kosmetyczne zmiany w projekcie. Konserwatorowi zależało na utrzymaniu osi ulicy i ulic poprzecznych. Zatem zmianą było "wyprostowanie" jezdni, które pierwotnie przy zawrotkach były nieco rozsunięte. Poprawiono też czytelności osi widokowych przecznic, poprzez usunięcie elementów je zaburzających ze środka skrzyżowań. Zmiany też dotyczą niektórych materiałów, które będą używane podczas przebudowy. Skorygowano też kwestie zieleni. W pasażu olsze i dęby burgundzkie zostaną zastąpione klonami polnymi, z kolei na placu przed hotelem nie będzie topoli szarych i czereśni, a dęby burgundzkie.

Firma wyłoniona w przetargu będzie miała półtora roku na wykonanie prac od momentu podpisania umowy.

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