"Żyletkowiec" został zabytkiem

Decyzją mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Marcina Dawidowicza zespół budowlany Centralnego Biura Studiów Budownictwa Przemysłowego trafił do rejestru zabytków. W skład zespołu wchodzą gmach dawnego biurowca Ekspozytury Warszawskiej oraz dawny biurowiec Centrali Biura Studiów Projektów Budownictwa Specjalnego. Budynki zostały wzniesione w latach 1950-1954, na terenie wąskiego kwartału wytyczonego ulicami Wspólną, Poznańską i św. Barbary. Zaprojektował je Marek Leykam.
Powtarzalne moduły
"Biurowiec Centrali o modernistycznej minimalistycznej bryle z powtarzalnymi, światłocieniowymi modułami, które stały się elementem rozpoznawczym projektów Leykama, kontrastuje swą formą z wzniesionym dwa lata później monumentalnym gmachem Ekspozytury Warszawskiej, w bryle której uwidaczniają się czytelne nawiązania do architektury włoskiego renesansu" - podkreślił konserwator.
Dodał, że jego koncepcja opracowana została w czasie współwystępowania wpływów modernizmu i funkcjonalizmu, które znajdywały odzwierciedlenie w twórczości Marka Leykama oraz propagowanego przez władze państwowe socrealizmu.
Wpisywał się w odbudowę
Wartość historyczna zespołu, według konserwatora, wynika przede wszystkim z jego związków z powojenną koncepcją odbudowy oraz udziałem w tym procesie wybitnych polskich architektów.
Jednym z nich był Marek Leykam (1908-1983) twórca najbardziej charakterystycznych budynków późnego modernizmu w Polsce.
W 2024 roku pojawił się projekt nadbudowy "żyletkowca" przy ulicy Świętej Barbary 1 o cztery piętra. Nie zgodził się na to ratusz.
Rok później deweloper zaproponował przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku na budynek mieszkalno-hotelowy z usługami i garażem podziemnym.
