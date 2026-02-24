Logo TVN Warszawa
Śródmieście

"Zwyciężymy Zjednoczeni" Wiec i koncert poparcia dla Ukrainy

Wiec "Zwyciężymy Zjednoczeni" na Placu Zamkowym
Rafał Trzaskowski na wiecu poparcia dla Ukrainy
Źródło: TVN24
W czwartą rocznicę ataku Rosji na Ukrainę w wielu polskich miastach odbywają się manifestacje solidarności z walczącymi Ukraińcami. W stolicy wiec poparcia oraz koncert zorganizowano na Placu Zamkowym.

"Plac Zamkowy stanie się miejscem pamięci o ofiarach wojny, wyrazem wdzięczności dla obrońców Ukrainy oraz jasnym sygnałem, że społeczeństwo i państwo polskie nieustannie stoją po stronie Ukrainy. Podczas wydarzenia wybrzmią głosy tych, którzy od pierwszego dnia stawiają opór agresji - żołnierzy, osób uwolnionych z rosyjskiej niewoli oraz rodzin poległych" - zapowiedzieli organizatorzy wiecu poparcia pod patronatem Ambasady Ukrainy w Polsce.

Po godzinie 18 przed sceną rozstawioną na Placu Zamkowym zebrały się tłumy osób.

Reporterka TVN24 Michalina Czepita relacjonowała, że do zgormadzonych przemawiał ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar, który dziękował Polakom za przekazaną Ukraińcom pomoc. Ze sceny można było usłyszeć hymny Polski i Ukrainy.

Swoje uczestnictwo w wiecu zapowiadali wcześniej m.in. ministrowie Waldemar Żurek oraz Marcin Kierwiński, a także wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat.

"Rosjanie się przeliczyli"

Do zgromadzonych przemawiał też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Kilka dni przed rozpoczęciem tej wojny spotkałem się z Witlaijem Kliczko (merem Kijowa – red.) i razem zastanawialiśmy się, co się stanie. Witalij już wtedy mówił, że Rosjanie pewnie zaatakują, ale nikt się nie spodziewał pełnoskalowej wojny i na pewno nikt się nie spodziewał, że ta wojna będzie trwałą cztery lata – mówił Traskowski.

- Na szczęście Rosjanie się przeliczyli, bo trafili na twardy opór i połamali sobie zęby i mam nadzieję, że połamią sobie zęby na dobre – dodał Trzaskowski.

Wyraził nadzieję, że wojna skończy się w taki sposób, aby mogła to zaakceptować wolna Ukraina.

Rafał Trzaskowski na wiecu poparcia dla Ukrainy
Rafał Trzaskowski na wiecu poparcia dla Ukrainy
Źródło: TVN24

"Zwyciężymy Zjednoczeni"

Manifestacja odbywa się pod hasłem "Zwyciężymy Zjednoczeni". Wydarzeniu towarzyszy koncert. W części artystycznej wystąpią: ukraińska aktorka Rymma Ziubina, zespół Poparzeni Kawą Trzy i Antytila – ukraiński zespół rockowy, który po 24 lutego 2022 roku zawiesił działalność koncertową, a jego członkowie wstąpili do obrony terytorialnej Ukrainy.

Jak podaje stołeczny ratusz, w pierwszych miesiącach pełnoskalowej inwazji członkowie zespołu Antytila służyli na froncie jako żołnierze i medycy pola walki, równolegle angażując się w międzynarodowe działania informacyjne i charytatywne na rzecz wsparcia armii oraz ludności cywilnej. Część zespołu nadal pełni służbę w Siłach Zbrojnych Ukrainy. "Do Polski przyjeżdżają bezpośrednio z frontu, aby osobiście podziękować Polkom i Polakom za ogromne wsparcie okazywane Ukrainie od początku wojny. Ich obecność na scenie ma wymiar symboliczny - to głos artystów, którzy równocześnie pozostają żołnierzami" - podkreśla ratusz.

W ramach solidarności z walczącą Ukrainą fasady budynków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Senatu zostały podświetlone w kolorach niebieskim i żółtym.

Budynek KPRM podświetlony w barwach narodowych Ukrainy
Budynek KPRM podświetlony w barwach narodowych Ukrainy
Źródło: PAP

W barwach narodowych Ukrainy mieni się również Pałac Kultury i Nauki.

Pałac Kultury i Nauki podświetlony na niebiesko i żółto
Pałac Kultury i Nauki podświetlony na niebiesko i żółto
Źródło: PAP

Pomoc finansowa dla Ukrainy

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali we wtorek o przeznaczeniu trzech milionów złotych na wsparcie humanitarne dla mieszkańców obwodów kijowskiego i winnickiego na Ukrainie. Środki te mają pomóc w reagowaniu na skutki ataków Rosji na ukraińską infrastrukturę krytyczną, w tym energetyczną.

"Obwód kijowski otrzyma około 1 mln zł, a obwód winnicki 2 mln zł" - zaznaczył w komunikacie mazowiecki samorząd. Podkreślił zarazem, że wsparcie to ma pomóc w reagowaniu na skutki ataków Rosji na ukraińską infrastrukturę krytyczną, w tym energetyczną.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przypomniał, że rosyjskie ataki na Ukrainę powodują tam długotrwałe przerwy w dostawach prądu i ogrzewania, a także w łączności.

Cztery lata wojny

We wtorek mijają cztery lata od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. 24 lutego 2022 roku nad ranem rosyjskie rakiety balistyczne i manewrujące uderzyły w śpiące ukraińskie miasta. Siły Kremla przypuściły ofensywę lądową z terytorium anektowanego Krymu, sojuszniczej Białorusi, a także okupowanych obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy. 

Zgodnie z szacunkami ONZ od początku agresji zbrojnej w Ukrainie zginęło co najmniej 15 tysięcy cywilów, a ponad 41 tysięcy zostało rannych. Liczby te mogą być jednak znacznie wyższe, trudno jest bowiem policzyć ofiary wśród cywilów w rejonach, gdzie trwają intensywne walki. Według danych ukraińskiego rządu od lutego 2022 roku zginęło 685 ukraińskich dzieci, a 2369 zostało rannych. 

Opracował Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

