Więcej patroli i betonowe zapory na jarmarku bożonarodzeniowym
W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z udziałem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, przedstawicieli służb oraz organizatora Jarmarku Warszawskiego. Tematem były działania, mające zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom, korzystającym z atrakcji w centrum miasta.
- Doświadczenie uczy, że podczas takich imprez w okresie przedświątecznym, z udziałem wielu osób, służby muszą być w pełnej gotowości. Pozytywnie oceniamy już wprowadzone i zaplanowane działania, zostanie przeprowadzona dodatkowa wizja lokalna z udziałem służb w celu dokładnej weryfikacji zabezpieczeń. Wszyscy dokładamy starań, aby zapewnić uczestnikom tego wydarzenia jego spokojny przebieg i dobrą zabawę. Natomiast kwestie bezpieczeństwa są sprawą najważniejszą - powiedział, cytowany w komunikacie, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Ochrona, policja, straż i zapory
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą przede wszystkim sami organizatorzy wydarzenia, którzy zapewniają odpowiednią liczbę pracowników ochrony. Jak przekazał ratusz, będą oni w stałym kontakcie z policją, strażą miejską i państwową strażą pożarną.
"Stołeczna policja zapewni w okolicy jarmarku zwiększoną liczbę patroli, funkcjonariusze będą reagować na bieżące sytuacje i wspierać działania porządkowe. W razie potrzeby służby są przygotowane do szybkiego zwiększenia liczby zaangażowanych osób. Na całym obszarze jarmarku jest zamontowany monitoring" - wymienił urząd miasta.
O bezpieczeństwo uczestników zadbają również służby medyczne. Na miejscu przez cały czas dostępny będzie pracownik medyczny, a w dniach największej frekwencji dodatkowo dyżurować będzie karetka.
W rejonie jarmarku zostaną ustawione betonowe zapory ograniczające możliwość wjazdu pojazdów na teren wydarzenia. "Ich rozmieszczenie zaplanowano tak, aby w razie potrzeby zapewnić swobodny przejazd służbom ratunkowym, w tym karetkom pogotowia" - zapewnił ratusz.
Wyznaczono drogi ewakuacyjne
Miasto i organizatorzy przygotowali także rozwiązania ułatwiające bezpieczne poruszanie się po terenie. "Monitorowane będą wejścia i wyjścia uczestników, aby nie dopuścić do nadmiernego zagęszczenia tłumu. Z alejek między straganami usunięto zbędne elementy wyposażenia, co zwiększy przepustowość ciągów komunikacyjnych i ułatwi ewentualną ewakuację" - wyjaśnił ratusz.
Na terenie jarmarku oznaczono drogi ewakuacyjne. Fluorescencyjne tabliczki wskazują najbliższe wyjścia i pomagają szybko opuścić teren, jeśli zajdzie taka konieczność.
Ważne informacje dla odwiedzających będą przekazywane za pośrednictwem radiowęzła.
"Organizatorzy zabezpieczyli agregaty prądotwórcze, które pozwolą utrzymać funkcjonowanie kluczowej infrastruktury w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej" - dodano.
Jak dotrzeć na jarmark?
Jarmark Warszawski będzie działał na Placu Defilad od strony Marszałkowskiej. Ratusz zachęca, by wybierać komunikację miejską.
W pobliżu znajduje się stacja metra Centrum, a także liczne przystanki tramwajowe i autobusowe. W najbliższej okolicy znajdują się również dworce kolejowe: Centralny i Śródmieście.