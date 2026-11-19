Śródmieście Więcej patroli i betonowe zapory na jarmarku bożonarodzeniowym Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Trwa montaż Jarmarku Warszawskiego Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Cezary Warś/UM Warszawa

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z udziałem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, przedstawicieli służb oraz organizatora Jarmarku Warszawskiego. Tematem były działania, mające zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom, korzystającym z atrakcji w centrum miasta.

- Doświadczenie uczy, że podczas takich imprez w okresie przedświątecznym, z udziałem wielu osób, służby muszą być w pełnej gotowości. Pozytywnie oceniamy już wprowadzone i zaplanowane działania, zostanie przeprowadzona dodatkowa wizja lokalna z udziałem służb w celu dokładnej weryfikacji zabezpieczeń. Wszyscy dokładamy starań, aby zapewnić uczestnikom tego wydarzenia jego spokojny przebieg i dobrą zabawę. Natomiast kwestie bezpieczeństwa są sprawą najważniejszą - powiedział, cytowany w komunikacie, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przygotowania do jarmarku bożonarodzeniowego Źródło zdjęcia: Cezary Warś/UM Warszawa

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zamek stanął przed pałacem

Ochrona, policja, straż i zapory

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą przede wszystkim sami organizatorzy wydarzenia, którzy zapewniają odpowiednią liczbę pracowników ochrony. Jak przekazał ratusz, będą oni w stałym kontakcie z policją, strażą miejską i państwową strażą pożarną.

"Stołeczna policja zapewni w okolicy jarmarku zwiększoną liczbę patroli, funkcjonariusze będą reagować na bieżące sytuacje i wspierać działania porządkowe. W razie potrzeby służby są przygotowane do szybkiego zwiększenia liczby zaangażowanych osób. Na całym obszarze jarmarku jest zamontowany monitoring" - wymienił urząd miasta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Święta z warszawskimi legendami. Montują nową iluminację

O bezpieczeństwo uczestników zadbają również służby medyczne. Na miejscu przez cały czas dostępny będzie pracownik medyczny, a w dniach największej frekwencji dodatkowo dyżurować będzie karetka.

Przygotowania do jarmarku bożonarodzeniowego Źródło zdjęcia: Cezary Warś/UM Warszawa

W rejonie jarmarku zostaną ustawione betonowe zapory ograniczające możliwość wjazdu pojazdów na teren wydarzenia. "Ich rozmieszczenie zaplanowano tak, aby w razie potrzeby zapewnić swobodny przejazd służbom ratunkowym, w tym karetkom pogotowia" - zapewnił ratusz.

Wyznaczono drogi ewakuacyjne

Miasto i organizatorzy przygotowali także rozwiązania ułatwiające bezpieczne poruszanie się po terenie. "Monitorowane będą wejścia i wyjścia uczestników, aby nie dopuścić do nadmiernego zagęszczenia tłumu. Z alejek między straganami usunięto zbędne elementy wyposażenia, co zwiększy przepustowość ciągów komunikacyjnych i ułatwi ewentualną ewakuację" - wyjaśnił ratusz.

Na terenie jarmarku oznaczono drogi ewakuacyjne. Fluorescencyjne tabliczki wskazują najbliższe wyjścia i pomagają szybko opuścić teren, jeśli zajdzie taka konieczność.

Trwa montaż Jarmarku Warszawskiego Trwa montaż Jarmarku Warszawskiego Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Trwa montaż Jarmarku Warszawskiego Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Trwa montaż Jarmarku Warszawskiego Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Trwa montaż Jarmarku Warszawskiego Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Trwa montaż Jarmarku Warszawskiego Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Trwa montaż Jarmarku Warszawskiego Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Trwa montaż Jarmarku Warszawskiego Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Trwa montaż Jarmarku Warszawskiego Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Ważne informacje dla odwiedzających będą przekazywane za pośrednictwem radiowęzła.

"Organizatorzy zabezpieczyli agregaty prądotwórcze, które pozwolą utrzymać funkcjonowanie kluczowej infrastruktury w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej" - dodano.

Jak dotrzeć na jarmark?

Jarmark Warszawski będzie działał na Placu Defilad od strony Marszałkowskiej. Ratusz zachęca, by wybierać komunikację miejską.

W pobliżu znajduje się stacja metra Centrum, a także liczne przystanki tramwajowe i autobusowe. W najbliższej okolicy znajdują się również dworce kolejowe: Centralny i Śródmieście.