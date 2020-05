Błąd na wizualizacji? Nie. Zostawią latarnie na środku ścieżki rowerowej

Na wizualizacji przebudowanej alei Jana Pawła II wprawne oko dostrzeże pozostawione na środku drogi rowerowej latarnie. - Błąd na obrazku - pomyśleliśmy w redakcji. Ale drogowcy poinformowali nas, że to nie jest pomyłka. Ani graficzna, ani budowlana.

Na początku tygodnia ruszyła przebudowa ronda Czterdziestolatka i fragmentu alei Jana Pawła II do ronda ONZ. Inwestycja wzbudziła pewne emocje, ponieważ droga, szeroka jak pas startowy lotniska, będzie węższa (choć wciąż komfortowa dla kierowców). W zamian znajdzie się miejsce dla tych, którzy dziś nie mogą się tu czuć bezpiecznie, czyli rowerzystów i pieszych, a także na dodatkową zieleń. Przewidując krytykę najtwardszych zwolenników poruszania się po mieście samochodami, Zarząd Dróg Miejskich uruchomił stronę internetową , na której zamieszcza informacje o tej inwestycji. Pojawiły się tam między innymi wizualizacje ilustrujące kluczowe zmiany w alei Jana Pawła II.

Na jednej z nich zauważyliśmy dość niestandardowe rozwiązanie: dwie latarnie pozostawione na środku drogi rowerowej. Myśleliśmy, że to skutek pomyłki na linii architekt-grafik. Jednak Mikołaj Pieńkos z ZDM stwierdził, że tak właśnie miało być. - Z oddali na tej wizualizacji może wyglądać to niepokojąco, ale w rzeczywistości tak nie będzie. Tam są dwa maszty, które zostaną na dotychczasowym miejscu i ścieżka będzie się w tym miejscu rozwidlać z jednej i drugiej strony. Latarnie będą stały na takiej wyspie rozdzielającej kierunki jazdy - tłumaczy w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

"Nie będą przeszkadzać"

Pieńkos zapewnia, że latarnie na środku drogi nie będą utrudniały jazdy rowerzystom. - Będą mieli do dyspozycji po półtora metra drogi po każdej stronie. Sama latarnia stoi w półtorametrowej przestrzeni. Nie będzie to przeszkadzać - uspokaja i podaje przykład lokalizacji, gdzie drogowcy zastosowali podobne rozwiązanie: - Po drugiej stronie ronda ONZ, na dalszym odcinku alei Jana Pawła II ścieżka rozwidla się w podobny sposób i nikomu to nie przeszkadza. Tam z kolei musieliśmy tak zrobić, żeby nie wycinać drzew.