Śródmieście

Zwabił go przy klubie, woził po mieście, próbował okraść

Źródło wideo: KRP Warszawa I
Źródło zdj. gł.: KRP I
W ręce policjantów wpadł 41-latek, który - zdaniem służb - zwabił mężczyznę do auta w okolicach klubu nocnego. Napastnik woził go po mieście i próbował zmusić do przelania pieniędzy. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości.

38-latek przyjechał do Warszawy na spotkanie firmowe. W wolnej chwili postanowił razem ze znajomym iść do klubu przy ulicy Mazowieckiej, gdzie bawił się kilka godzin spożywając alkohol.

"Po dyskotece rozdzielił się z kolegą pod lokalem, gdzie w pewnym momencie podszedł do niego nieznajomy mężczyzna i zaproponował, że pomoże mu wezwać taksówkę. Podeszli bliżej starego BMW, do którego w pewnym momencie pokrzywdzony został wepchnięty. Napastnik ruszył i jeździł ulicami Warszawy, po drodze szarpał i popychał 38-latka próbując zmusić go do wykonania przelewu na wskazane konto i podania kodów umożliwiających wykonanie innych transakcji finansowych" - relacjonuje mł. asp. Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Napisał do żony mężczyzny, poprosił o przelew

Agresor, widząc opór pokrzywdzonego, wyrwał mu telefon. Podszywając się pod niego, napisał do żony mężczyzny wiadomość, że zadłużył się on w kasynie i prosi o przelew kilku tysięcy złotych.

"Był środek nocy, a kobieta wielokrotnie dzwoniła do męża, aby potwierdzić przesłane z jego telefonu informacje. Wszystkie próby okazały się nieskuteczne, co wzbudziło wątpliwości u kobiety" - opisuje mł. asp. Pacyniak.

Po nieudanej próbie wyłudzenia i oszustwa, 41-latek miał ukraść ofierze telefon oraz zegarek, a następnie wywieźć 38-latka do innej dzielnicy. I tam zostawić.

Suma strat wyniosła kilka tysięcy złotych. Pokrzywdzony mężczyzna doznał niegroźnych obrażeń głowy.

Schował się pod łóżkiem dziecięcym

Podejrzany 41-latek, obywatel Polski, został zatrzymany w powiecie wyszkowskim. Mężczyzna, aby zmylić policjantów, schował się pod dziecięcym łóżkiem.

Trafił na komendę przy ulicy Wilczej, gdzie usłyszał zarzuty: usiłowania wymuszenia rozbójniczego, usiłowania oszustwa, rozboju oraz bezprawnego pozbawienia wolności. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Na koncie kradzieże, pobicia, rozboje

Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, ma do odsiedzenia osiem miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże. 38-latek był w przeszłości notowany za pobicia, rozboje i kradzieże.

Źródło: tvnwarszawa.pl
