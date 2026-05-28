Zwabił go przy klubie, woził po mieście, próbował okraść

Zwabił mężczyznę pod klubem na Mazowieckiej

38-latek przyjechał do Warszawy na spotkanie firmowe. W wolnej chwili postanowił razem ze znajomym iść do klubu przy ulicy Mazowieckiej, gdzie bawił się kilka godzin spożywając alkohol.

"Po dyskotece rozdzielił się z kolegą pod lokalem, gdzie w pewnym momencie podszedł do niego nieznajomy mężczyzna i zaproponował, że pomoże mu wezwać taksówkę. Podeszli bliżej starego BMW, do którego w pewnym momencie pokrzywdzony został wepchnięty. Napastnik ruszył i jeździł ulicami Warszawy, po drodze szarpał i popychał 38-latka próbując zmusić go do wykonania przelewu na wskazane konto i podania kodów umożliwiających wykonanie innych transakcji finansowych" - relacjonuje mł. asp. Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Napisał do żony mężczyzny, poprosił o przelew

Agresor, widząc opór pokrzywdzonego, wyrwał mu telefon. Podszywając się pod niego, napisał do żony mężczyzny wiadomość, że zadłużył się on w kasynie i prosi o przelew kilku tysięcy złotych.

"Był środek nocy, a kobieta wielokrotnie dzwoniła do męża, aby potwierdzić przesłane z jego telefonu informacje. Wszystkie próby okazały się nieskuteczne, co wzbudziło wątpliwości u kobiety" - opisuje mł. asp. Pacyniak.

Po nieudanej próbie wyłudzenia i oszustwa, 41-latek miał ukraść ofierze telefon oraz zegarek, a następnie wywieźć 38-latka do innej dzielnicy. I tam zostawić.

Suma strat wyniosła kilka tysięcy złotych. Pokrzywdzony mężczyzna doznał niegroźnych obrażeń głowy.

Schował się pod łóżkiem dziecięcym

Podejrzany 41-latek, obywatel Polski, został zatrzymany w powiecie wyszkowskim. Mężczyzna, aby zmylić policjantów, schował się pod dziecięcym łóżkiem.

Trafił na komendę przy ulicy Wilczej, gdzie usłyszał zarzuty: usiłowania wymuszenia rozbójniczego, usiłowania oszustwa, rozboju oraz bezprawnego pozbawienia wolności. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Na koncie kradzieże, pobicia, rozboje

Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, ma do odsiedzenia osiem miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże. 38-latek był w przeszłości notowany za pobicia, rozboje i kradzieże.

