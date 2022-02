Został zatrzymany za tęczową maseczkę. Sąd zdecydował, że dostanie odszkodowanie

Policjanci najpierw zatrzymali Margot, a potem kolejnych uczestników protestu. Doszło do przepychanek, łącznie do sprawy zatrzymano 48 osób. Rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak mówił wówczas, że czynności wobec tych osób są prowadzone w oparciu o artykuł 254 Kodeksu karnego, czyli czynnego udziału w zbiegowisku. Niektórym osobom postawiono również zarzut uszkodzenia radiowozu i znieważania policjantów.

Po zatrzymaniu dwa tosty i kubek herbaty

Jak twierdzi, zawieziono go na komendę przy Wilczej, gdzie przez długi czas nie pozwolono mu wyjść do toalety. - Bardzo długo czekałem, aż spiszą protokół z zatrzymania. Wtedy jeszcze miałem nadzieję, że mnie wypuszczą. Między godziną pierwszą a drugą w nocy zostałem przewieziony w kajdankach do pomieszczenia dla osób zatrzymanych - opowiada. - Policjantów informowałem, że przyjmuję leki i będę ich potrzebować rano. Powiedzieli, że będą się tym martwić rano. Ale wtedy też ich nie otrzymałem. Policjanci powiedzieli, że nie mogą mi ich wydać i że muszę poczekać, aż mnie wypuszczą. Nie powiedzieli jednak, kiedy to nastąpi - dodaje.