Namiot z jedzeniem dla uchodźców przy Dworcu Centralnym tylko do końca lipca

- Właśnie wróciłem z rozwożenia pieczywa i drożdżówek dla uchodźców z Ukrainy. Robię to co środę, od kilku miesięcy. I wygląda na to, że był to mój ostatni kurs - ubolewa czytelnik. Dodaje, że od pracującej tam osoby dowiedział się, że namiotu nie będzie już w tym miejscu od 1 sierpnia. - Tylko dziś (w czwartek - red.) namiot odwiedziło ok. 4000 osób. Wiadomo, że jeżeli ktoś przychodzi posilić się w takim miejscu (co samo w sobie jest krępującym), nie ma finansowych możliwości zrobić tego gdzie indziej. W godz. 13-15 często stoją długie kolejki po malutki obiad, o zajęciu miejsca siedzącego w namiocie można pomarzyć. Gołym okiem widać, że to miejsce nie tyle jest potrzebne, co jest zbawieniem, oazą, nadzieją na przeżycie - ocenia czytelnik. - Opuszczając Dworzec Centralny, spotkałem zmierzającą do namiotu babcię i matkę z trójką dzieci. Przyjechali z Chersonia. Informację o likwidacji namiotu przeczytali wczoraj. Rozważają więc powrót do domu, ale – jak powiedziała – nie mają do czego wrócić. Ich kamienica nie istnieje, a miasto jest okupowane przez wojska rosyjskie. Płacząc, zapytała, co mają robić - podsumowuje.