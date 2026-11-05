Śródmieście Znika biurowiec przy Ogrodzie Saskim. Tak wygląda jego rozbiórka Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Rozbiórka biurowca Saski Point przy Marszałkowskiej Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa..pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa..pl

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Wstępne prace rozbiórkowe przy Marszałkowskiej rozpoczęły się w połowie sierpnia. Obecnie wykonawca zajmuje się wyburzaniem budynku. Ekipa rozpoczęła jego rozbiórkę od strony północnej. Usuwane są kolejne fragmenty elewacji, a następnie wykonawca zajmuje się konstrukcją budynku. Na wygrodzonym terenie pracuje ciężki sprzęt.

Mieszkańcy stolicy mogą po raz ostatni zobaczyć, jak wyglądał biurowiec, ustawiając się w rejonie skrzyżowania Marszałkowskiej z Królewską. Budynek powstał pod koniec lat 90., znajduje się naprzeciwko Ogrodu Saskiego. W ostatnich latach mieściła się w nim siedziba banku.

Rozbiórka biurowca Saski Point przy Marszałkowskiej Rozbiórka biurowca Saski Point przy Marszałkowskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa..pl Rozbiórka biurowca Saski Point przy Marszałkowskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa..pl Rozbiórka biurowca Saski Point przy Marszałkowskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa..pl Rozbiórka biurowca Saski Point przy Marszałkowskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa..pl

Zbudują apartamentowiec

Za jego rozbiórką stoi spółka Roceporthill Investments, która kupiła budynek w 2024 roku z zamiarem jego przekształcenia w apartamentowiec. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę pod koniec lipca.

- Inwestycja przewiduje wyburzenie budynku wraz z kondygnacjami podziemnymi i odtworzenie bryły w zbliżonych parametrach do obecnego budynku. Wysokość budynku mieścić się będzie w granicach 30 metrów - poinformował nas w sierpniu Ryszard Urbański, pełnomocnik spółki.

Projekt apartamentowca przy Marszałkowskiej Projekt apartamentowca przy Marszałkowskiej 111 Źródło zdjęcia: materiały inwestora Projekt apartamentowca przy Marszałkowskiej 111 Źródło zdjęcia: materiały inwestora Projekt apartamentowca przy Marszałkowskiej 111 Źródło zdjęcia: materiały inwestora

Dodał, że na ośmiu kondygnacjach naziemnych powstanie 48 apartamentów oraz cztery lokale usługowe. Przygotowanych zostanie też ponad 70 miejsc parkingowych na dwóch podziemnych kondygnacjach.

Projekt przyszłego apartamentowca przygotowała pracownia JSK Architekci. Kształtem będzie on przypominał biurowiec, jednak połacie szkła zastąpi jasna elewacja. Apartamenty będą miały duże okna i loggie z subtelnymi barierkami.