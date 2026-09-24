Śródmieście Znęcał się nad córką, sprawa wyszła na jaw po 10 latach. Ojciec trafił do aresztu Oprac. Dariusz Gałązka |

36-latek został zatrzymany Źródło wideo: KRP I Śródmieście Źródło zdj. gł.: KRP I

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36-latek został zatrzymany na terenie powiatu węgrowskiego przez funkcjonariuszy z pionu kryminalnego komendy na warszawskim Śródmieściu. Na miejscu policjanci przejęli dwa telefony i dysk twardy, na których - jak wynika ze wstępnej analizy - znajdują się treści pornograficzne z udziałem dzieci.

Znęcanie i przestępstwa na tle seksualnym

"Z ustaleń prokuratury i policjantów wynika, że około 10 lat temu mężczyzna znęcał się nad swoją kilkuletnią wówczas córką. Zebrane informacje wskazują również, że 36-latek dopuścił się wobec niej przestępstwa na tle seksualnym. Mimo upływu wielu lat od opisywanych zdarzeń sprawa wyszła na jaw" - przekazał aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

36-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP I Śródmieście

Na podstawie zebranych dowodów mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na swój wiek oraz przestępstwa z artykułu 200 paragraf 1 Kodeksu karnego, czyli seksualnego wykorzystania osoby małoletniej.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 36-latka na trzy miesiące. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

36-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany Źródło zdjęcia: KRP I Śródmieście

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