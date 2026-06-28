Śródmieście Zmiany w kursowaniu tramwajów, od poniedziałku bez siedmiu linii

Torowisko w Alejach Jerozolimskich wymaga remontu Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazał, że od poniedziałku tramwajarze rozpoczną prace przy węźle Kino Femina, w Alei Solidarności, na Grójeckiej i pętli Winnica.

"Rozpoczynamy najbardziej intensywny etap Warszawskiego Programu Torowego w tym roku. Na początku wakacji rozpoczniemy prace w trzech częściach sieci tramwajowej. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje, ale mimo wszystko ruch na ulicach jest zauważalnie mniejszy, a z tramwajów korzysta o około 20 procent mniej podróżnych. Nie ma lepszego momentu na potrzebne naprawy. Przepraszamy za utrudnienia i obiecujemy, że odpłacimy się znacznie lepszą infrastrukturą, co docenią nie tylko pasażerowie, ale i kierowcy" - zaznaczył wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz.

Ruch tramwajowy w Śródmieściu częściowo wstrzymany

Listę wakacyjnych remontów otwiera węzeł rozjazdowy Kino Femina - czyli skrzyżowanie Al. Solidarności i Al. Jana Pawła II. Ostatni remont główny torowisko przechodziło w tym miejscu w 2009 r. Rzecznik Tramwajów wyjaśnił, że obecnie, przy intensywnym ruchu, infrastruktura zarówno torowa, jak i drogowa jest mocno zużyta.

W czasie robót, gdy ruch tramwajowy będzie częściowo wstrzymany, wyremontowane zostaną przyległe odcinki torowiska. W I etapie prace obejmą Al. Solidarności od Kercelaka do Żelaznej. W II etapie pracownicy przeniosą się na inny odcinek Al. Solidarności – od Feminy do Pl. Bankowego.

Prace na skrzyżowaniu Al. Solidarności i Al. Jana Pawła II będą prowadzone w dwóch etapach. W pierwszym, od poniedziałku do początku sierpnia, tramwaje nie będą kursować Al. Solidarności od Kercelaka do Feminy oraz Al. Jana Pawła II od ul. Stawki do Feminy. Utrzymany natomiast będzie ruch tramwajów po Al. Solidarności od strony Pl. Bankowego i po Al. Jana Pawła II od strony Ronda ONZ.

"Tramwaje w obu kierunkach będą zatrzymywać się na tymczasowych przystankach w Al. Solidarności - odsuniętych o ok. 150 m od skrzyżowania" - przekazał Urbanowicz.

Uruchomione zostaną dwie autobusowe linie zastępcze: Z26 Zajezdnia Wola – Al. Solidarności – Metro Ratusz-Arsenał oraz Z33 Dw. Centralny – Al. Jana Pawła II – Rondo Radosława.

Z dużymi zmianami muszą liczyć się kierowcy. Nie przejadą przez środek skrzyżowania Al. Solidarności i Al. Jana Pawła II – będą musieli skręcić w prawo i skorzystać z tymczasowych zawrotek przy kościele, przed ulicą Nowolipie, przy sklepie spożywczym i przed ulicą Ogrodową. Również piesi będą musieli korzystać z tymczasowych przejść, odsuniętych od skrzyżowania.

Z kolei w miejscu prac w Al. Solidarności - między Kercelakiem a Okopową - zajęte będą pasy przylegające do torowiska.

II etap rozpocznie się 3 sierpnia. Wówczas ruch tramwajowy zostanie odwrócony - tramwaje nie będą kursować Al. Jana Pawła II od Ronda ONZ do Feminy i Al. Solidarności od Feminy do Pl. Bankowego. Ponownie będą zaś dojeżdżać Al. Solidarności od strony Kercelaka i Al. Jana Pawła II od strony ul. Stawki. Wszystkie prace torowe potrwają do końca sierpnia.

Remont ostatniego starego odcinka na Ochocie

Wakacyjne roboty obejmą także ostatni niewyremontowany odcinek torowiska w ul. Grójeckiej - od Pl. Narutowicza do Pl. Zawiszy.

"Ten odcinek nie był wyremontowany w 2025 r. (przy okazji prac na Placu Zawiszy), ponieważ na jego środku czynny był tymczasowy przejazd dla samochodów i autobusów, omijających tą drogą zamknięty plac" - wyjaśnił rzecznik Tramwajów.

Prace zaplanowano od poniedziałku do początku sierpnia - czyli w czasie, gdy nieczynne jest też torowisko na przedłużeniu Grójeckiej - w Al. Jerozolimskich.

W trakcie robót zamknięte będą pasy ruchu przylegające do torowiska oraz przejazd przez tory na wysokości Niemcewicza. Kierowcy skorzystają z tymczasowej zawrotki przez Pl. Narutowicza. Trasę zmienią linie 127, 158 i 159.

"Pasażerowie tramwajów będą mogli korzystać z istniejącej już linii Z-9 Pl. Narutowicza - Rondo Waszyngtona, uruchomionej z powodu prac torowych w Al. Jerozolimskich" - przekazał Urbanowicz.

Przez całe wakacje tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli Winnica. W weekend 27-28 czerwca - tramwaje nie będą kursować przez Most Skłodowskiej-Curie i Światowida.

"W tym czasie w rejonie przystanku Nowodwory zostanie zamontowany tymczasowy rozjazd nakładkowy, a w węźle przy Marymonckiej wymienione zostaną dwie zwrotnice. Linia 17 pojedzie do pętli Metro Młociny, a dwójka będzie zawieszona. Dla pasażerów uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-2 Metro Młociny - Winnica" - zaznaczył Urbanowicz.

Od poniedziałku tramwaje wrócą do przystanku Nowodwory. Linia 2 na Białołęce zakończy kursy na Nowodworach, a linia 17 na pętli Tarchomin Kościelny. Na dalszym odcinku, do przystanków Grzymalitów i Winnica, pasażerowie mogą korzystać z linii autobusowej 509.

Od końca maja tramwaje nie kursują Al. Jerozolimskimi od Pl. Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Od połowy czerwca tramwaje nie kursują też Al. Niepodległości od Nowowiejskiej do Rakowieckiej w związku z pracami torowymi i ciepłowniczymi. Tramwaje wrócą w Aleje Niepodległości w połowie września.

Od poniedziałku na trasy nie wyjadą tramwaje linii 9, 13, 19, 23, 25, 33 oraz 77. Zmienią się trasy linii 1, 2, 16, 17, 18, 20, 26 i 67; uruchomione zostaną tramwajowe linie uzupełniające 63, 73 i 76.

"Jedynka" będzie jeździła z Żerania Wschodniego/Annopola na Plac Starynkiewicza. "Dwójka" na Białołęce zakończy kursy na Nowodworach, a "siedemnastka" na pętli Tarchomin Kościelny (pojedzie objazdem ulicami Puławską, Marszałkowską i Andersa aż do Stawek). "Szesnastka" będzie kursowała na dłuższej trasie - do Metra Młociny.

Tramwaje linii 18 z Placu Bankowego pojadą na Pragę Aleją Solidarności, a następnie przez Targową, Ratuszową i Jagiellońską wrócą na swoją stałą trasę. Tramwaje linii 20 przejadą przez Wisłę Mostem Gdańskim - będą kursowały ulicą Okopową, Słomińskiego i Starzyńskiego. Składy 26 ominą wyłączony z ruchu odcinek Alei Solidarności, jadąc ulicami Skierniewicką, Kasprzaka, Prostą i Aleją Jana Pawła II. Trasa linii 67 będzie prowadziła ze Stegien do PKP Służewiec.

Trasa uzupełniających linii 63 i 73 będzie prowadziła z pętli P+R Al. Krakowska na Pragę przez Plac Narutowicza, ulicę Filtrową, Krzywickiego, Nowowiejską, Aleję Niepodległości, Chałubińskiego, Aleję Jana Pawła II i Aleję Solidarności - przy czym składy 63 pojadą na Kawęczyńską, a 73 na Czynszową.

Tramwaje linii 76 będą kursowały między Miasteczkiem Wilanów a Nowym Bemowem, przez centrum (ulicami Puławską, Marszałkowską, Andersa, Stawki, Aleją Jana Pawła II, Broniewskiego, Aleją Reymonta).

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