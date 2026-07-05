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Śródmieście

Utrudnienia na Rondzie de Gaulle'a. Kierowcy nie przejadą przez torowisko

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Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Torowisko w Alejach Jerozolimskich wymaga remontu
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Urząd m.st. Warszawy
Prace przy remoncie torowiska w Alejach Jerozolimskich wkraczają w kolejny etap. Od poniedziałku tramwajarze zajmą się przejazdami na Rondzie de Gaulle'a. Dla kierowców zostaną przygotowane tymczasowe zawrotki. Będą też zmiany w kursowaniu autobusów.

Od ponad miesiąca trwa remont torowiska wzdłuż Alej Jerozolimskich. Prace obejmują w sumie sześć kilometrów toru pojedynczego. Wymienione zostaną szyny od Placu Starynkiewicza do Ronda De Gaulle'a oraz, odcinkowo, na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Na razie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, ale niewykluczone, że potrwają dłużej niż zakładano.

Tramwaje Warszawskie relacjonują, że na wysokości Brackiej rozpoczęło się betonowanie zabudowy torowiska. Z kolei na odcinku między Emilii Plater i Rondem Dmowskiego pracuje już plasser, czyli podbijarka, której zadaniem jest regulacja ułożonego toru. "Na półmetku robót nie ma ryzyka opóźnień na zakresach remontu realizowanych poza wiaduktem - tramwaje wrócą na Aleje Jerozolimskie w zapowiadanym terminie, czyli na początku sierpnia" - zapowiadają tramwajarze.

Kłopotliwy okazał się odcinek na wiadukcie Mostu Poniatowskiego, o czym informowaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl. Oprócz wymiany torów, konieczna jest tam również naprawa dylatacji drogowych. Podczas prac rozbiórkowych ekipa odkryła, że nie działa system odwodnienia, przez co zwiększy się zakres prowadzonych w prac. Tramwajarze wspólnie z drogowcami i jednostkami odpowiedzialnymi za komunikację miejską prowadzą rozmowy z wykonawcą w sprawie harmonogramu i organizacji robót w tym miejscu.

Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Zmiany na Rondzie de Gaulle'a

W nocy z niedzieli na poniedziałek wykonawca rozpocznie naprawę przejazdów przez torowisko na Rondzie de Gaulle'a.

Chwilę po północy wejdą w życie zmiany w organizacji ruchu. Przejazdy przez torowisko zostaną zamknięte. To oznacza, że kierowcy jadący z Nowego Światu będą mogli skręcać wyłącznie w prawo. Aby dostać się na drugą stronę torów, będą musieli skorzystać z tymczasowych zawrotek przy Brackiej i Muzeum Narodowym.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do kolejnej niedzieli, 12 lipca. Przywrócenie przejazdu przez tory planowane jest około godziny 23.30.  

Tymczasowe zawrotki w Alejach Jerozolimskich
Tymczasowe zawrotki w Alejach Jerozolimskich
Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Autobusy zmienią trasy

Podczas robót na Rondzie de Gaulle'a autobusy wybranych linii będą przez tydzień jeździły zmienionymi trasami. Oto ich lista:

  • Autobusy linii 111 w kierunku Gocławia pojadą przez Most Świętokrzyski, czyli z Nowego Światu skręcą w ulicę Świętokrzyską, następnie pojadą Kopernika, Tamką, przez most, Wybrzeżem Szczecińskim i z Wału Miedzeszyńskiego skręcą w kierunku Ronda Waszyngtona.
  • Autobusy 128 i 175 w kierunku Placu Piłsudskiego z Alej Jerozolimskich pojadą ulicą Marszałkowską do Królewskiej i dalej do swojej pętli.
  • Pozostałe linie autobusowe, jadące Nowym Światem na wprost przez Aleje Jerozolimskie, będą korzystać z tymczasowych zawrotek przez torowisko.
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Dotychczas wyremontowane zostały przejazdy na Rondzie Czterdziestolatka, Rondzie Dmowskiego i przy Kruczej. Po zakończeniu prac na Rondzie de Gaulle'a, pozostanie do naprawienia jeszcze jeden przejazd - na wysokości ulicy Emilii Plater.

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