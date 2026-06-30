Michał Krasucki odchodzi. Zmiana na stanowisku konserwatora zabytków
Michał Krasucki związał się z urzędem Warszawy w 2015 roku, obejmując stanowisko zastępcy Stołecznego Konserwatora Zabytków. Rok później został dyrektorem Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i przez kolejną dekadę odpowiadał za ochronę stołecznego dziedzictwa.
Teraz Krasucki obejmie stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, na czele którego do tej pory stała również związana z ratuszem Marlena Happach.
"W ciągu ostatnich dziesięciu lat zweryfikowano około 12 tysięcy obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, ochroną objęto ponad 100 cennych obiektów architektury modernistycznej oraz rozwinięto miejski program dotacji na prace konserwatorskie. Dziś każdego roku wsparcie otrzymuje około 100 zabytkowych obiektów" - przekazał ratusz.
Sylwia Brzezińska nową konserwatorką
Michała Krasuckiego zastąpi Sylwia Brzezińska. Dotychczas pełniła funkcję zastępczyni Krasuckiego, współodpowiadając za prowadzenie polityki konserwatorskiej miasta, opiniowanie inwestycji oraz nadzór nad ochroną zabytków i historyczną przestrzenią Warszawy.
Z urzędem miasta związana jest od 2004 roku. Jest architektką i ekspertką w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka oraz studia podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków.
Chroni dziedzictwo kulturowe stolicy
Biuro stołecznego konserwatora odpowiada za ochronę dziedzictwa kulturowego Warszawy - od zabytków architektury i urbanistyki, przez obiekty archeologiczne i historyczną zieleń, po dziedzictwo niematerialne.
Prowadzi ewidencję i badania zabytków, wydaje pozwolenia na prace przy zabytkach, opiniuje inwestycje oraz sprawuje nadzór nad pracami przy miejskich obiektach objętych ochroną. Realizuje także miejski program dotacji na prace konserwatorskie i remontowe, inicjuje działania planistyczne oraz rozwija nowoczesne narzędzia ochrony, takie jak parki kulturowe czy system zarządzania dziedzictwem UNESCO.