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Śródmieście

Michał Krasucki odchodzi. Zmiana na stanowisku konserwatora zabytków

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Sylwia Brzezińska i Michał Krasucki
Michał Krasucki o fabryce Braci Łopieńskich
Źródło wideo: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Po 10 latach kierowania biurem stołecznego konserwatora zabytków Michał Krasucki żegna się z ratuszem. Awans na jego stanowisko otrzymała Sylwia Brzezińska, dotychczasowa zastępczyni. Brzezińska zapowiada kontynuację działań na rzecz ochrony warszawskiego dziedzictwa.

Michał Krasucki związał się z urzędem Warszawy w 2015 roku, obejmując stanowisko zastępcy Stołecznego Konserwatora Zabytków. Rok później został dyrektorem Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i przez kolejną dekadę odpowiadał za ochronę stołecznego dziedzictwa.

Teraz Krasucki obejmie stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, na czele którego do tej pory stała również związana z ratuszem Marlena Happach.

"W ciągu ostatnich dziesięciu lat zweryfikowano około 12 tysięcy obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, ochroną objęto ponad 100 cennych obiektów architektury modernistycznej oraz rozwinięto miejski program dotacji na prace konserwatorskie. Dziś każdego roku wsparcie otrzymuje około 100 zabytkowych obiektów" - przekazał ratusz.

Sylwia Brzezińska nową konserwatorką

Michała Krasuckiego zastąpi Sylwia Brzezińska. Dotychczas pełniła funkcję zastępczyni Krasuckiego, współodpowiadając za prowadzenie polityki konserwatorskiej miasta, opiniowanie inwestycji oraz nadzór nad ochroną zabytków i historyczną przestrzenią Warszawy.

Z urzędem miasta związana jest od 2004 roku. Jest architektką i ekspertką w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka oraz studia podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków.

Sylwia Brzezińska i Michał Krasucki
Sylwia Brzezińska i Michał Krasucki
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Chroni dziedzictwo kulturowe stolicy

Biuro stołecznego konserwatora odpowiada za ochronę dziedzictwa kulturowego Warszawy - od zabytków architektury i urbanistyki, przez obiekty archeologiczne i historyczną zieleń, po dziedzictwo niematerialne.

Prowadzi ewidencję i badania zabytków, wydaje pozwolenia na prace przy zabytkach, opiniuje inwestycje oraz sprawuje nadzór nad pracami przy miejskich obiektach objętych ochroną. Realizuje także miejski program dotacji na prace konserwatorskie i remontowe, inicjuje działania planistyczne oraz rozwija nowoczesne narzędzia ochrony, takie jak parki kulturowe czy system zarządzania dziedzictwem UNESCO.

Siedziba Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
Siedziba Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
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Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
Tagi:
Zabytki
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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