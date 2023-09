"Już jako nastolatka była bohaterką". Zmarła Teresa Stanek "Mitsuko"

"Już jako nastolatka była bohaterką @warszawa w czasie Powstania, gdy należała do "Szarych Szeregów". Zaangażowana w życie stolicy przez wiele kolejnych lat - także jako wieloletnia stołeczna radna. Wybitna działaczka kombatancka - w ostatnich latach Prezeska Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK. W wieku 93 lat odeszła Teresa Stanek "Mitsuko". Ogromna strata. Warszawa zawsze będzie o Pani pamiętać" - napisał we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych Trzaskowski.

"Bierzcie przykład nie z męstwa, tylko z rozumnego myślenia"

- Pamiętajcie, proszę was, my nie jesteśmy bohaterami. My byliśmy tylko po prostu obywatelami Podziemnego Państwa Polskiego. Pamiętajcie, bierzcie przykład nie z męstwa, tylko z rozumnego myślenia. Wy służycie teraz Polsce. Wy musicie myśleć, musicie się uczyć, musicie brać przykład. Nie mówić do nas "bohaterowie", tylko wziąć przykład, który wam będzie służył do podejmowania dalszych działań dla Polski i dla siebie - mówiła wówczas Stanek.