Była sanitariuszką i najmłodszym żołnierzem batalionu "Zośka". Zmarła Lidia Markiewicz-Ziental

Do batalionu "Zośka" zgłosiła się jako 15-latka. Brała udział w ciężkich walkach na Woli, w natarciu na Gęsiówkę. Była dwukrotnie ranna. Major Lidia Markiewicz-Ziental, pseudonim Lidka, zmarła w wieku 90 lat.

Major Lidia Markiewicz-Ziental ps. "Lidka" urodziła się 17 grudnia 1929 r. w Warszawie. Swój udział w Powstaniu Warszawskim rozpoczęła w Szpitalu Karola i Marii, 3 sierpnia 1944 r. Jak przypomnieli terytorialsi, zgłosiła się ochotniczo ("postarzając się" o trzy lata) do batalionu "Zośka", w którym otrzymała przydział do patrolu sanitarnego II plutonu 3. kompanii "Giewonta".

Odznaczona Krzyżem Walecznych

"Lidka" brała udział we wszystkich akcjach kompanii, m.in. w ciężkich walkach na Woli, w natarciu na obóz koncentracyjny Gęsiówka, skąd wyzwolono ok. 350 Żydów z różnych krajów Europy. Jako jedna z nielicznych przeszła cały szlak bojowy zgrupowania "Radosław". We wrześniu 1944 r. była dwukrotnie ranna podczas walk na Górnym Czerniakowie.