Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Zmarła krytyczka sztuki i współzałożycielka Galerii Foksal

Anna Ptaszkowska
Anna Ptaszkowska
Źródło: Andrzej Lange/PAP
Zmarła krytyczka sztuki, kuratorka i współzałożycielka Galerii Foksal Anna Ptaszkowska. O śmierci poinformowało Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. "Nie jestem artystką i jest to ostatnia rzecz, której bym sobie, dla siebie, życzyła" - mówiła Ptaszkowska.

"Eksperyment i przygodę ceniła bardziej niż praktyczne cele. Jej niechęć do sztywnych ról społecznych i konwencji odpowiadała za ulotny charakter podejmowanych przez nią inicjatyw. Z tą nieciągłością w życiu zawodowym kontrastowało jej wieloletnie i całkowite zaangażowanie w twórczość bliskich jej artystek i artystów. Potrafiła włączać innych w nieprawdopodobne przedsięwzięcia" - napisało Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we wpisie na platformie Facebook.

Pracę magisterską poświęciła Kantorowi

Anna Ptaszkowska (właśc. Hanna Ptaszkowska) urodziła się w 1935 roku w Warszawie. Na sztukę nowoczesną podczas studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Ptaszkowską otworzył profesor i opozycjonista Jacek Woźniakowski. Pracę magisterską poświęciła Tadeuszowi Kantorowi, a swój pierwszy artykuł napisała o Henryku Stażewskim. Potem poznała i jego, i Mewę, czyli Marię Ewę Rogoyską-Łunkiewicz, oraz jej męża Jana Rogoyskiego. - To była moja rodzina – mówiła o nich.

Fascynował ją Stażewski jako radykalny przedwojenny awangardysta i anarchista, wielki zwolennik egalitaryzmu, a przy tym człowiek skromny, bezinteresowny, wyrozumiały. - Stażewski miał ogromną siłę wciągania ludzi w sprawy sztuki, zarażał swoją bezinteresownością – mówiła podczas spotkania w 2023 roku w MSN Anna Ptaszkowska.

"W sztuce interesowały ją wyjątki"

W 1966 roku założyła niekomercyjną galerię sztuki współczesnej - Galerię Foksal w Warszawie, razem z krytykami Włodzimierzem Borowskim i Mariuszem Tchorkiem oraz artystami Tadeuszem Kantorem, Henrykiem Stażewskim, Zbigniewem Gostomskim, Edwardem Krasińskim i Romanem Owidzkim.

W 1970 roku Ptaszkowska wyjechała do Paryża, gdzie współpracowała z francuskimi artystami. Wraz z Danielem Burenem, Michelem Claurą i François Guinochetem stworzyli dwie galerie sztuki, obie eksperymentalne: konceptualną Galerię 1–36 i alternatywną przestrzeń Vitrine pour l'Art Actuel, która składała się z baru i księgarni specjalizującej się w książkach artystycznych. W swoim paryskim mieszkaniu organizowała spotkania i wystawy, pomagając młodym artystom. Podobnie jak niegdyś ją i jej przyjaciół wspierali Henryk Stażewski i Mewa Łunkiewicz-Rogoyska.

Pytana o zainteresowanie i oddanie sprawom artystów będących na uboczu Ptaszkowska mówiła, że "w sztuce interesowały ją wyjątki", to z tymi odrzuconymi łączyło ją "gwałtowne poczucie solidarności". Zaowocowało to przywróceniem pamięci o takich artystach, jak Krzysztof Niemczyk i André du Colombier.

W 2023 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, wówczas mieszczącym się w Pawilonie nad Wisłą, odbyła się wystawa "Anka Ptaszkowska. Przypadkiem". - Dużo się nauczyłam od wielkich artystów, takich jak Stażewski i Kantor, wielką lekcję od nich odebrałam – powiedziała podczas spotkania w muzeum Anna Ptaszkowska. - Podstawą ich wspaniałej twórczości była bowiem bezinteresowność. Totalne zaangażowanie w sztukę, a nie myślenie o własnym interesie - dodała.

- Anka Ptaszkowska, barwna postać w świecie sztuki, pełna talentów, wrażliwych intuicji, przyjaciółka i promotorka wielu artystów (...) – mówiła podczas otwarcia wystawy jej kuratorka Maria Matuszkiewicz, która wspólnie z Agnieszką Tarasiuk-Sutryk przygotowała ekspozycję

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
O rozbudowę zabiegali od lat. Pieniądze zapewnione, oferta wybrana

O rozbudowę zabiegali od lat. Pieniądze zapewnione, oferta wybrana

Piotr Bakalarski
Podali, ile osób odwiedziło Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Podali, ile osób odwiedziło Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Autorka/Autor: red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Lange/PAP

Udostępnij:
Czytaj także:
Psy zagryzały się nawzajem
Dramat zwierząt pod Warszawą. "Psy, tak jak ludzie, czasem się zabijają"
Alicja Glinianowicz
Biegi Niepodległości w Warszawie
W Biegu Niepodległości weźmie udział ponad 20 tysięcy osób
Sprawcy rozboju w areszcie
Poznał dwóch mężczyzn na dworcu, pobili go i okradli
Ochota
Tydzień bez tramwajów na Jelonkach
Sporo remontów na ulicach. Utrudnienia na Modlińskiej, Powstańców Śląskich, Słomińskiego
Policjanci uderzyli w dilerów z Brzeskiej i Ząbkowskiej
Z mieszkania na Żoliborzu narkotyki trafiały na praskie ulice
Praga Północ
Wizualizacja linii tramwajowej wzdłuż ulicy Rostafińskich
"Kontrowersyjny plan", "opór społeczny". Komu przeszkadza ten tramwaj
Piotr Bakalarski
Przejście Marszałkowska-Złota
Mały krok dla Trzaskowskiego, duża zmiana dla Warszawy
Sala sądowa
Sąd umorzył sprawę oskarżonej o ułatwienie zabójstwa męża
Okolice
Zatrzymany 46-latek
"Mecenas" przyjechał po pieniądze. Seniorka straciła ogromną kwotę
Praga Północ
Nielegalany dom opieki w Łazach
"Zastałem mamę nieprzytomną. Wyglądała, jakby umierała"
Okolice
Poszukiwania na Narwi
Z Narwi wyłowiono ciało kobiety
Okolice
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Weszli do mieszkania obcej kobiety. Wyrzucili ją za drzwi i poszli spać
Okolice
Zderzenie na Łukowskiej
Motocyklista zderzył się z autem. Autobusy na objazdach
Praga Południe
Centrum Nauki Kopernik
Jedna z największych atrakcji turystycznych Warszawy kończy 15 lat
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
Nocny pożar supermarketu. Zostało niewiele
Okolice
Stacja metra Centrum
Koniec utrudnień w metrze
Protest na UW
Starcie Sikorskiego ze studentkami na UW
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Okradł jubilera, uciekł autostopem
Okolice
Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Dla ptaków to śmiertelna pułapka. Pracownicy zoo apelują
Praga Północ
Dworce Warszawa Centralna i Warszawa Śrómieście
Duże prace na dworcu, linię SKM podzielą na dwie części. Jak pojadą pociągi?
Ulica Wileńska zostanie przebudowana
Dwa warianty przebudowy Wileńskiej. Ruszają konsultacje
Praga Północ
Strażnicy miejscy zatrzymali nożownika
Groził przechodniom nożem. Został obezwładniony
10 listopada urzędnicy mają wolne (zdj. ilustracyjne)
W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Uciekał przed policjantami, w aucie była jego 7-letnia córka. Usłyszał zarzuty
Okolice
Pijany rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdj. ilustracyjne)
Rowerem pod prąd na Wisłostradzie
Księgi odzyskane przez policjantów
Skradzione z biblioteki uniwersyteckiej cenne księgi trafiły do Rosji. Nowe informacje
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli do niej listę kolejkową. Ładowarka do elektryków się popsuła
Okolice
Wypadek na S8 w Wypędach
Zderzenie czterech samochodów na S8. Dwie osoby w szpitalu.
Okolice
Oskarżony Dorian S.
Zgwałcił i udusił Lizę w centrum Warszawy. Prawomocny wyrok
Skrzyżowanie Alej Jerozolimskich i Regulskiej
Rozbudują Aleje Jerozolimskie. Mieszkańcy mają sporo uwag
Dariusz Gałązka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki