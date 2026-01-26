Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Nie żyje Krystyna Sierpińska. Była łączniczką i sanitariuszką podczas Powstania Warszawskiego

Zmarła Krystyna Sierpińska, ps. "Marzenka"
"Godzina W" w 81. rocznicę Powstania Warszawskiego
Źródło: TVN24
Zmarła Krystyna Sierpińska, ps. Marzenka. Miała 96 lat. W czasie Powstania Warszawskiego była łączniczką oraz sanitariuszką w batalionie Armii Krajowej "Kiliński", w 3. kompanii "Szarych Szeregów".

O śmierci Krystyny Sierpińskiej poinformowano w poniedziałek na profilu BohaterON w mediach społecznościowych. Zmarła w wieku 96 lat.

W komunikacie na profilu BohaterON przypomniano, że Krystyna Sierpińska jest jedną z bohaterek książki "Dziewczyny z Powstania" autorstwa Anny Herbich-Zychowicz, która pokazuje, jak wyglądało oczami kobiet życie w czasie 63 dni walk powstańczych.

Była też sanitariuszką

Krystyna Sierpińska, z domu Myszkowska, ps. Marzenka była także łączniczką.

"W szkole poszła pogłoska, że tworzy się drużyna 'Szarych Szeregów'. Natychmiast zgłosiłam swój akces. Wiedziałam, że moja siostra jest już w konspiracji, brat też" - wspominała w 2010 roku w wywiadzie z Barbarą Pieniężną, znajdującym się w Archiwum Historii Mówionej na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.

"Muszę powiedzieć, że byłam jedną z bardziej wziętych łączniczek, dlatego że byłam drobna, mała, dziewczynka – zawsze to [bezpieczniej]" - mówiła. "To, że brałam udział w powstaniu, to absolutnie nie żałuję i uważam, że tak być powinno" - podkreśliła.

Trafiła do niewoli

Po upadku powstania trafiła przez obóz przejściowy w Ożarowie do Stalagu 344 Lamsdorf, a w listopadzie 1944 r. przewieziono ją do szpitala jenieckiego, gdzie doczekała zakończenia II wojny światowej. Po wojnie wróciła do Warszawy.

"Właściwie mimo tych wszystkich tragicznych chwil, których się nawarstwiło bardzo wiele i wielu negatywnych przeżyć w moim życiu, to na szczęście były to bardzo krótkie. Do dziesiątego roku życia było cudownie, później było bardzo ciężko, gdzieś do dwudziestego drugiego, a później poznałam mojego męża" - wspominała.

Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BohaterON/Facebook

Powstanie Warszawskie
