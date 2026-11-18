Śródmieście Zmarł Tadeusz Wojciechowski. Powstaniec warszawski i naukowiec Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Godzina "W" w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Trzaskowski/x.com

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"Powstaniec. Łącznik w Batalionie Kiliński. Członek Szarych Szeregów. Po powstaniu trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie poświęcił się karierze naukowej - w 1989 r. uzyskał tytuł profesora. Ostatnie lata życia spędził w podwarszawskich Markach. Odszedł w wieku 101 lat. Panie Tadeuszu - dziękujemy za wszystko. Warszawa będzie o Panu pamiętać" - napisał na portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Tadeusz Wojciechowski "Olek" - harcerz. Powstaniec. Łącznik w Batalionie "Kiliński”. Członek Szarych Szeregów. Po powstaniu trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie poświęcił się karierze naukowej - w 1989 r. uzyskał tytuł profesora. Ostatnie lata życia spędził w podwarszawskich… pic.twitter.com/nprKGiiqoJ — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 18, 2026 Rozwiń

Muzeum Powstania Warszawskiego przekazało, że Wojciechowski do konspiracji został wprowadzony około 1942 r. przez kolegę z harcerstwa. Jego okupacyjny pseudonim to "Olek". "Wobec niestawienia się łącznika, który miał wskazać miejsce walki macierzystego oddziału, wraz z kolegą dołączył 1 sierpnia 1944 roku jako ochotnik do batalionu Kiliński, gdzie pełnił funkcję łącznika. Od połowy sierpnia służył w Harcerskiej Poczcie Polowej w Śródmieściu Północnym. Po kapitulacji został jeńcem Stalagu XI B Fallingbostel, a następnie Stalagu VI J Dorsten. Do kraju powrócił w październiku 1945 r." - napisano.

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Kariera naukowa i odznaczenia

W 1948 r. rozpoczął studia w Katowicach. Zajmował się ekonomiką przedsiębiorstw, zarządzaniem i planowaniem marketingowym. W czerwcu 1989 r. uzyskał tytuł profesora (prof. dr hab.). Jest autorem wielu publikacji naukowych i skryptów.

Został odznaczony między innymi Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyżem Zasługi dla ZHP z Mieczami, Złotą Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Warszawy", Medalem KEN oraz Medalem XXX-lecia PRL.