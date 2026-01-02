Nie żyje Roman "Adam" Lipiec, walczył w Powstaniu Warszawskim

O śmierci Powstańca poinformowała fundacja "Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich".
We wpisie w mediach społecznościowych przypomniano słowa Romana Lipca: "Oby tylko ludzie nie zapomnieli, po co to wszystko było. Bo to dla Was, dla tych, którzy tu w Warszawie, w Polsce mogą teraz żyć wolni".
"Spoczywaj w pokoju, Bohaterze!" - napisali przedstawiciele Fundacji
Roman Lipiec urodził się 12 grudnia 1925 r. W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego miał 18 lat. Walczył pod pseudonimem "Adam" jako starszy strzelec w 3. kompanii, I plutonie Batalionu "Zaremba-Piorun" Armii Krajowej. Jego jednostka toczyła boje w Śródmieściu Południowym.
Autorka/Autor: dg/gp
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Fundacja "Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich"