"Jego losy są częścią historii Warszawy". Zmarł powstaniec Ryszard Kniaź
Informację o śmierci Kniazia przekazały Wojska Obrony Terytorialnej.
"Jego losy są częścią historii Warszawy i pokolenia, któremu przyszło walczyć o wolność Ojczyzny w czasie niemieckiej okupacji. Dziś żegnamy Bohatera i świadka historii. Jego służba dobiegła końca, ale pamięć o Jego odwadze i udziale w walce o wolną Polskę pozostanie z nami na zawsze" - zaznaczono w opublikowanym w poniedziałek wpisie Wojsk Obrony Terytorialnej na platformie X.
Ryszard Kniaź jako młody żołnierz uczestniczył w dramatycznych wydarzeniach Powstania Warszawskiego jako żołnierz Oddziału Wojskowej Służby Ochrony Państwa na terenie Obwodu V Mokotów Okręgu Warszawa AK. Walczył o szkołę przy ulicy Woronicza, dworzec kolei wąskotorowej Warszawa Południe, teren Wyścigów Konnych i o klasztor na Służewcu.
Matura w Rzymie i powrót do kraju
Po upadku Mokotowa, 27 września 1944 roku dostał się do niemieckiej niewoli, gdzie zastał go koniec wojny i oswobodzenie jeńców przez wojska brytyjskie.
Po wyzwoleniu przebywał w obozie Westerland na wyspie Sylt skąd wyjechał do Rzymu. W Rzymie zdał tzw. dużą maturę w polskim Liceum przy II Korpusie Polskim we Włoszech. Powrócił do kraju w 1946 roku.
Niedawno obchodził 99. urodziny
W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego Ryszard Kniaź został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 19 września obchodził swoje 99. urodziny.