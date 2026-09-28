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"Jego losy są częścią historii Warszawy". Zmarł powstaniec Ryszard Kniaź

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Zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaź ps. Janusz II
Jan Ołdakowski o tym, jak upamiętnić godzinę "W"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko!/X
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W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaź pseudonim Janusz II, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik walk na Mokotowie w szeregach pułku "Baszta".

Informację o śmierci Kniazia przekazały Wojska Obrony Terytorialnej.

"Jego losy są częścią historii Warszawy i pokolenia, któremu przyszło walczyć o wolność Ojczyzny w czasie niemieckiej okupacji. Dziś żegnamy Bohatera i świadka historii. Jego służba dobiegła końca, ale pamięć o Jego odwadze i udziale w walce o wolną Polskę pozostanie z nami na zawsze" - zaznaczono w opublikowanym w poniedziałek wpisie Wojsk Obrony Terytorialnej na platformie X.

Ryszard Kniaź jako młody żołnierz uczestniczył w dramatycznych wydarzeniach Powstania Warszawskiego jako żołnierz Oddziału Wojskowej Służby Ochrony Państwa na terenie Obwodu V Mokotów Okręgu Warszawa AK. Walczył o szkołę przy ulicy Woronicza, dworzec kolei wąskotorowej Warszawa Południe, teren Wyścigów Konnych i o klasztor na Służewcu.

Matura w Rzymie i powrót do kraju

Po upadku Mokotowa, 27 września 1944 roku dostał się do niemieckiej niewoli, gdzie zastał go koniec wojny i oswobodzenie jeńców przez wojska brytyjskie.

Po wyzwoleniu przebywał w obozie Westerland na wyspie Sylt skąd wyjechał do Rzymu. W Rzymie zdał tzw. dużą maturę w polskim Liceum przy II Korpusie Polskim we Włoszech. Powrócił do kraju w 1946 roku.

Niedawno obchodził 99. urodziny

W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego Ryszard Kniaź został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 19 września obchodził swoje 99. urodziny. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Powstanie WarszawskieII wojna światowaHistoria Warszawy
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