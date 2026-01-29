Zmarł Jerzy Stańczyk. "Jedna z najważniejszych postaci w historii policji"

Zmarł nadinspektor Jerzy Stańczyk Źródło: PAP

- Wcześniej kierował garnizonami w Szczecinie i Warszawie. Był też oficerem łącznikowym polskiej policji w Niemczech. Bardzo Go wszyscy ceniliśmy. To jedna z najważniejszych postaci w historii policji w naszym kraju po 1989 roku – poinformował w czwartek na portalu społecznościowym były rzecznik policji Paweł Biedziak.

Były rzecznik przypomniał, że Stańczyk "zabiegał o uspołecznienie całej formacji, o solidną pracę prewencyjną, budował struktury do walki z przestępczością zorganizowaną, rozwijał swoją ulubioną kryminalistykę, nawiązywał współpracę międzynarodową z innymi policjami".

"Dbał o nas jak ojciec"

W osobistym wpisie przypomniał, że generał był tym, który w 1991 r. przyjmował go i innych młodych ludzi do szczecińskiej policji.

"Dbał o nas jak ojciec. Dopingował do pracy. Wymagał. Potrafił zawołać na korytarzu: Już pan wszystko zwiedził? No to do roboty! Wysyłał nas do kolejnych szkół policji i na zagraniczne pobyty studyjne" – napisał.

Biedziak napisał, że w 1997 r. Stańczyk namówił go do rzecznikowania swojemu następcy w Warszawie – generałowi Markowi Papale.

"Spotykaliśmy się często w KGP, kiedy przybywał z Niemiec. Najczęściej dyskutowaliśmy o sprawach nierozwiązanych. Opowiadał o nich detalicznie. Od dzisiaj zna już rozwiązania wszystkich tych zagadek. Ostatni raz rozmawialiśmy może ze dwa miesiące temu. Odchodził powoli na swoją wieczną wartę. Do zobaczenia Panie Generale" – pożegnał Stańczyka Biedziak na FB.

Wywiadowiec, technik, komendant

Nadinsp. Stańczyk był czwartym szefem polskiej policji od czasu jej powołania w maju 1990 r. w miejsce Milicji Obywatelskiej. Kierował nią od 7 marca 1995 r. do 3 stycznia 1997 r.

Był absolwentem Politechniki Szczecińskiej. Po przekształceniu Milicji Obywatelskiej w policję został komendantem wojewódzkim w Szczecinie.

W PRL do Milicji Obywatelskiej wstąpił w 1959 r. W trakcie służby w MO zajmował stanowiska wywiadowcy Komisariatu Portowego, technika Wydziału Kryminalnego KW MO w Szczecinie, zastępcy komendanta powiatowego MO w Wolinie, zastępcy komendanta wojewódzkiego ds. MO w Kielcach – wynika z informacji o byłych komendantach głównych zamieszczonych przez policję na stronach internetowych.