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Śródmieście

Ministerialny parking znika z placu. Po sąsiedzku auta stoją nawet na schodach

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Dawny parking będzie zielonym skwerem
Prace na Placu Trzech Krzyży
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Sprzed gmachu Ministerstwa Rozwoju i Technologii na Placu Trzech Krzyży zniknęły samochody. Parking już tam nie wróci. Po usunięciu betonowej kostki, zostanie posadzona zieleń. Takie podejście do miejskiej przestrzeni nie dotarło natomiast do pobliskiego resortu rolnictwa. Tam asfalt i beton trzymają się mocno, a parkować można nawet na schodach.

"Tu był ministerialny parking. A będzie zielony skwer" – zajawił zmianę w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak wyjaśnił, metamorfoza to efekt porozumienia między ratuszem a Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Zmiany na wzdłuż zachodniej pierzei placu zaczęły się już w ubiegłym roku. Wówczas to posadzono lipy, wysiano trawniki, założono rabatę i żywopłot. Pojawiły się nawet magnolie.

Prace na Placu Trzech Krzyży
Dawny parking będzie zielonym skwerem
Dawny parking będzie zielonym skwerem
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Dawny parking będzie zielonym skwerem
Dawny parking będzie zielonym skwerem
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Dawny parking będzie zielonym skwerem
Dawny parking będzie zielonym skwerem
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Dawny parking będzie zielonym skwerem
Dawny parking będzie zielonym skwerem
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Dawny parking będzie zielonym skwerem
Dawny parking będzie zielonym skwerem
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Dawny parking będzie zielonym skwerem
Dawny parking będzie zielonym skwerem
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Pól miliona na zieleń w miejscu parkingu

Nie obyło się bez kontrowersji, bo utracone miejsce parkingowe zrekompensowano ministerialnym urzędnikom na pobliskich ulicach. Kosztem mieszkańców, którzy przyjęli to ze zrozumiałą irytacją.

Pytamy, czy drugi etap zmian wiąże się z dalszym zabieraniem im miejsc postojowych. - Nie, sprawa została już załatwiona. Te 27 miejsc wydzierżawionych w zeszłym roku na okolicznych ulicach - Wiejskiej, Prusa, Hożej i Żurawiej - to było wszystko - zapewnia Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Potwierdziliśmy to również w Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Prace przygotowawcze realizuje Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Pracownicy miejskiej jednostki wywieźli już betonową kostkę i płyty chodnikowe, usunęli warstwę gruntu, układają krawężniki. Póki co koszt tych robót jest nieznany. - Między miejskimi jednostkami rozliczamy się po zakończeniu prac - zastrzega Dybalski.

Wiadomo natomiast, ile będą kosztować nasadzenia. Kilka dni temu drogowcy rozstrzygnęli przetarg na zieleń i jej pielęgnację. O kontrakt walczyły trzy firmy, wybrano ofertę spółki WERDE, która swoje usługi wyceniła na 478,5 tysiąca złotych. Na realizację przewidziano dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

Tak się zmieni parking na Placu Trzech Krzyży (wizualizacja)
Tak się zmieni parking na Placu Trzech Krzyży (wizualizacja)
Źródło zdjęcia: ZDM

Bo ma być wygodnie w gumowcach i szpilkach

Na przeciwległym biegunie w podejściu do miejskiej przestrzeni znajduje się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego siedziba znajduję się jedną przecznicę stąd. Teren przylegający do gmachu od strony Żurawiej wyasfaltowano tak skrupulatnie, że nie ma nawet skrawka zieleni. A że parkowanie odbywa się także po drugiej stronie łańcucha, na części należącej do miasta, to dla pieszych nie został nawet wąski przesmyk. "Przejście drugą stroną ulicy" - ostrzegają tabliczki, choć to samo centrum miasta, serce ministerialnego kwartału.

Przy Wspólnej, gdzie znajduje się wejście główne do monumentalnego gmachu z lat 50., pieszym jest zdecydowanie wygodniej. O ile akurat ktoś nie manewruje przy ścianie z efektowną kolumnadą, bo nawet tam dopuszczono parkowanie. Wjazd po rampie zbudowanej na schodach. Zieleń znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu, ale tam postronni nie mają wstępu.

Według rzeczniczki resortu Iwony Pacholskiej, ministerstwo "musi być instytucją przyjazną dla obywateli z całej Polski, w tym rolników przyjeżdżających z najdalszych zakątków Polski oraz pracowników".

Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Parkowanie przy Ministerstwie Rolnictwa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Asfalt przy Żurawiej tłumaczy tym, że nawierzchnia ma być bezpieczna dla wszystkich - bez względu na to, "czy przyjadą w gumowcach, czy w szpilkach". "Najbezpieczniejszą powierzchnią do chodzenia dla wszelakiego obuwia jest powierzchnia równa i utwardzona" - przekonuje Pacholska.

Na schodach parkują "zmuszeni sytuacjami życiowymi"

Natomiast miejsca od strony Wspólnej mają zajmować samochody gości albo pracowników, "którzy zmuszeni byli różnymi sytuacjami życiowymi do przyjechania samochodem do pracy".

Sięga też po argument rzekomo masowego zwężania ulic, którym uparcie okładają Rafała Trzaskowskiego jego polityczni przeciwnicy z prawicy. "Z racji braku dworca PKS w centrum m.st. Warszawa, likwidacji przez Ratusz m.st. Warszawy możliwości korzystania z Placu Defilad przez busy, przyjeżdżające z polskich wsi oraz przez utrudnienia dla tych busów generowane przez zwężanie ulic przez m.st. Warszawa, jesteśmy zmuszeni do utrzymywania parkingu oraz podziemnego garażu w takiej formie w jakiej istnieje obecnie" - broni parkingozy rzeczniczka.

Ministerstwo rolnictwa dysponuje podziemnym garażem. Ale biorąc pod uwagę wielkość gmachu, jest on rzeczywiście nieduży. Jak informuje przedstawicielka resortu, jest tam wyznaczonych 35 miejsc, choć - jak zastrzega - trzy z nich są trudne lub wręcz niemożliwe do użytkowania.

"Niestety, trzeba przyznać: mamy za mało miejsc do parkowania i każde miejsce jest na wagę złota" - podsumowuje.

Parkowanie na schodach przy Ministerstwie Rolnictwa
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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