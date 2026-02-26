Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, zatrzymali "chemików"

Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Straż Graniczna zlikwidowała fabrykę mefedronu
Źródło: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Na posesji w Warszawie działało laboratorium narkotyków syntetycznych. Zlikwidowali je funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Przejęli blisko 18 kilogramów wysokiej jakości mefedronu o czarnorynkowej wartości około 1,5 miliona złotych oraz kilkaset litrów komponentów chemicznych służących do jego produkcji. Na gorącym uczynku zatrzymali dwóch "chemików".

Jak przekazała mjr SG Dagmara Bielec, rzeczniczka prasowa komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, kluczowe znaczenie w śledztwie miała międzynarodowa współpraca przy wykorzystaniu kanałów Europolu i wiedzy ukraińskiej policji narkotykowej. "Dzięki temu funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili lokalizację domu jednorodzinnego zaadaptowanego na laboratorium" - podała w komunikacie Bielec.

Linia produkcyjna i gotowe narkotyki

Po wejściu na posesję pogranicznicy wspierani przez stołecznych policjantów znaleźli w pełni wyposażoną linię do produkcji narkotyków. Był tam też gotowy mefedron w płynnej, krystalicznej i sproszkowanej postaci, jak i na końcowym etapie jego produkcji. Łącznie blisko 18 kilogramów wysokiej jakości tego syntetyku, a także kilkaset litrów odczynników i prekursorów chemicznych.

"Szacuje się, że w wyniku akcji, przestępcy zostali pozbawieni milionowego zysku z nielegalnej działalności, gdyż wartość tylko gotowych do wprowadzenia na rynek narkotyków wyniosła 1,5 miliona złotych, a kolejne potencjalne zyski, to środki z będących w trakcie produkcji substancji zabronionych. Z ustaleń śledczych wiadomo, że syntetyczne narkotyki miały trafić na rynek krajowy oraz do Ukrainy" - dodała mjr Dagmara Bielec.

Zlikwidowali laboratorium produkujące mefedron
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Źródło: NOSG
Laboratorium mefedronu działało na posesji w Warszawie
Laboratorium mefedronu działało na posesji w Warszawie
Źródło: NOSG
W akcji brali udział strażnicy graniczni i policjanci
W akcji brali udział strażnicy graniczni i policjanci
Źródło: NOSG
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Źródło: NOSG
Strażnicy graniczni i policjanci przejęli mefedron o wartości 1,5 miliona złotych
Strażnicy graniczni i policjanci przejęli mefedron o wartości 1,5 miliona złotych
Źródło: NOSG
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Źródło: NOSG
Substancje chemiczne do produkcji syntetycznych narkotyków
Substancje chemiczne do produkcji syntetycznych narkotyków
Źródło: NOSG
W akcji brali udział też strażacy
W akcji brali udział też strażacy
Źródło: NOSG
Mefedron z laboratorium trafiał na polski i ukraiński rynek
Mefedron z laboratorium trafiał na polski i ukraiński rynek
Źródło: NOSG
Zlikwidowane laboratorium mefedronu
Zlikwidowane laboratorium mefedronu
Źródło: NOSG
Zabezpieczone substancje chemiczne
Zabezpieczone substancje chemiczne
Źródło: NOSG
Oprócz gotowego mefedronu były też chemikalia potrzebne do jego produkcji
Oprócz gotowego mefedronu były też chemikalia potrzebne do jego produkcji
Źródło: NOSG
Na posesji działała linia produkcyjna mefedronu
Na posesji działała linia produkcyjna mefedronu
Źródło: NOSG
Przejęty mefedron jest warty 1.5 miliona złotych
Przejęty mefedron jest warty 1.5 miliona złotych
Źródło: NOSG
Mefedron był także w postaci płynnej
Mefedron był także w postaci płynnej
Źródło: NOSG

Dwaj "chemicy" zatrzymani

Na miejscu zatrzymano dwóch "chemików" - obywateli Ukrainy w wieku 26 i 32 lat, legitymujących się niemieckimi tytułami pobytowymi. Obaj zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe, gdzie przedstawiono im zarzuty wytworzenia znacznych ilości substancji psychotropowych.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe areszty.

Rozbicie narkotykowego układu w Warszawie. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Handlowali narkotykami w bramach. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Praga Północ
Fabryka narkotyków
W gospodarstwie sadowniczym wyprodukowali ponad pół tony narkotyków
Okolice
CBŚP przejęło 21 kilogramów marihuany pod Warszawą
Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany
Okolice
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Grzegorz Popławski

Źródło: tvnwarszawa.pl/NOSG

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

Narkotyki Policja Straż Graniczna Straż pożarna
