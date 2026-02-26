Straż Graniczna zlikwidowała fabrykę mefedronu Źródło: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała mjr SG Dagmara Bielec, rzeczniczka prasowa komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, kluczowe znaczenie w śledztwie miała międzynarodowa współpraca przy wykorzystaniu kanałów Europolu i wiedzy ukraińskiej policji narkotykowej. "Dzięki temu funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili lokalizację domu jednorodzinnego zaadaptowanego na laboratorium" - podała w komunikacie Bielec.

Linia produkcyjna i gotowe narkotyki

Po wejściu na posesję pogranicznicy wspierani przez stołecznych policjantów znaleźli w pełni wyposażoną linię do produkcji narkotyków. Był tam też gotowy mefedron w płynnej, krystalicznej i sproszkowanej postaci, jak i na końcowym etapie jego produkcji. Łącznie blisko 18 kilogramów wysokiej jakości tego syntetyku, a także kilkaset litrów odczynników i prekursorów chemicznych.

"Szacuje się, że w wyniku akcji, przestępcy zostali pozbawieni milionowego zysku z nielegalnej działalności, gdyż wartość tylko gotowych do wprowadzenia na rynek narkotyków wyniosła 1,5 miliona złotych, a kolejne potencjalne zyski, to środki z będących w trakcie produkcji substancji zabronionych. Z ustaleń śledczych wiadomo, że syntetyczne narkotyki miały trafić na rynek krajowy oraz do Ukrainy" - dodała mjr Dagmara Bielec.

Zlikwidowali laboratorium produkujące mefedron Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji Źródło: NOSG Laboratorium mefedronu działało na posesji w Warszawie Źródło: NOSG W akcji brali udział strażnicy graniczni i policjanci Źródło: NOSG Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji Źródło: NOSG Strażnicy graniczni i policjanci przejęli mefedron o wartości 1,5 miliona złotych Źródło: NOSG Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji Źródło: NOSG Substancje chemiczne do produkcji syntetycznych narkotyków Źródło: NOSG W akcji brali udział też strażacy Źródło: NOSG Mefedron z laboratorium trafiał na polski i ukraiński rynek Źródło: NOSG Zlikwidowane laboratorium mefedronu Źródło: NOSG Zabezpieczone substancje chemiczne Źródło: NOSG Oprócz gotowego mefedronu były też chemikalia potrzebne do jego produkcji Źródło: NOSG Na posesji działała linia produkcyjna mefedronu Źródło: NOSG Przejęty mefedron jest warty 1.5 miliona złotych Źródło: NOSG Mefedron był także w postaci płynnej Źródło: NOSG

Dwaj "chemicy" zatrzymani

Na miejscu zatrzymano dwóch "chemików" - obywateli Ukrainy w wieku 26 i 32 lat, legitymujących się niemieckimi tytułami pobytowymi. Obaj zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe, gdzie przedstawiono im zarzuty wytworzenia znacznych ilości substancji psychotropowych.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe areszty.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Grzegorz Popławski