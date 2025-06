"Murawa na stadionie Polonii uważana jest za jedną z najlepszych w Warszawie. Nigdy wcześniej Klub nie zgłaszał też uwag co do jej jakości" - odpowiada ratusz. I zauważa, że płytę główną przy Konwiktorskiej docenia nawet PZPN.

W maju prezes i właściciel Polonii Warszawa Grégoire Nitot zarzucił w liście otwartym władzom Warszawy, że od pięciu lat "bezskutecznie walczy o poprawę dramatycznych warunków panujących na stadionie", spotykając się wyłącznie "z murem biurokracji i obojętności". Zarzucił brak profesjonalizmu osobom z Aktywnej Warszawy (to jednostka budżetowa miasta, której w ratuszu podlegają sprawy sportowe) zarządzającym obiektem przy Konwiktorskiej. Wytknął, że klub musi płacić nierynkową stawkę za możliwość treningu, a boisko nie jest profesjonalnie przygotowane - dziury w murawie, brak koszenia, nierówno namalowane linie. "W szatni pierwszego zespołu panuje zaduch, a na ścianach pojawia się pleśń i grzyb – efekt przestarzałej i niesprawnej wentylacji" – opisywał Nitot. Zwrócił uwagę, że od miesięcy niesprawna jest tablica wyników, a neon na froncie nie wyświetla wszystkich liter.

Ratusz wyjaśnia krzywe linie i wtargnięcie dzika

"Nie jest prawdą, że Klub Polonia płaci tysiąc złotych za godzinę za wynajem boiska, ponieważ płaci 666 zł brutto za godzinę. Opłata w wysokości 1 000 zł brutto obejmuje 1,5-godzinny trening na murawie stadionu, została ustalona indywidualnie na potrzeby Klubu Polonia Warszawa, zgodnie z obowiązującą umową. Zgodnie z obowiązującym cennikiem stawka za wynajem pełnowymiarowego boiska w Ośrodku Polonia wynosi od ok. 3 700 zł do 4 700 zł brutto za godzinę, w zależności od liczby godzin wynajmu" - prostuje wydział prasowy urzędu miasta. Urzędnicy zwracają uwagę, że niższe stawki w innych lokalizacjach, które wskazano w liście, wynikają z tego, że obiekty te nie spełniają wymogów licencyjnych pierwszoligowych.

W kwestii utrzymania boiska zapewniają, że "za pielęgnację boiska odpowiada zespół doświadczonych pracowników ośrodka", którzy potrafią właściwie zadbać o murawę, czego dowodem był brak formalnych skarg w zakończonym niedawno sezonie. Urzędnicy twierdzą, że stosuje się do sugestii sztabu szkoleniowego Polonii "w zakresie wysokości trawy czy jej zraszania, przygotowując nawierzchnię zarówno do treningów, jak i spotkań ligowych".

Odnosząc się do krzywo namalowanych linii boiska, wydział prasowy zapewnia, że była to sytuacja jednorazowa. "Linia została odmalowana na wyraźną prośbę Klubu, mimo że długość trawy w danym momencie utrudniała jej precyzyjne wykonanie" – odpowiada ratusz. I zauważa, że o jakości murawy przy Konwiktorskiej 6 najlepiej świadczy fakt, że Polski Związek Piłki Nożnej regularnie wynajmuje stadion na treningi przeciwników reprezentacji Polski podczas rozgrywania meczów w Warszawie. "Murawa na stadionie Polonii uważana jest za jedną z najlepszych w Warszawie. Nigdy wcześniej Klub nie zgłaszał też uwag co do jej jakości" – podkreśla wydział prasowy.