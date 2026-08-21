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Śródmieście

Zielony skwer zamiast hotelowego parkingu. Prace wystartowały

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Placyk pomiędzy dawnym pawilonem Cepelii przechodzi metamorfozę
Placyk pomiędzy dawnym pawilonem Cepelii przechodzi metamorfozę
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
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Plac pomiędzy dawnym pawilonem Cepelii a hotelem Metropol wzbogacą drzewa i krzewy. Wykonawca prac w centrum Warszawy rozpoczął już prace. Na razie skupia się na tym, co pod ziemią: przyłączach wodociągowych i instalacjach elektrycznych.

Chodzi o teren w pobliżu Ronda Dmowskiego na tyłach odbudowanego pawilonu Cepelii, gdzie obecnie znajduje się salon Empiku. Plac został rozkopany, usunięto część betonowych płyt. O to, czy rzeczywiście prace są związane z zapowiadaną budową skweru, zapytaliśmy stołecznych urzędników.

Pomiędzy dawnym pawilonem Cepelii a hotelem Metropol powstaje skwer
Placyk pomiędzy dawnym pawilonem Cepelii przechodzi metamorfozę
Placyk pomiędzy dawnym pawilonem Cepelii przechodzi metamorfozę
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Placyk pomiędzy dawnym pawilonem Cepelii przechodzi metamorfozę
Placyk pomiędzy dawnym pawilonem Cepelii przechodzi metamorfozę
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Placyk pomiędzy dawnym pawilonem Cepelii przechodzi metamorfozę
Placyk pomiędzy dawnym pawilonem Cepelii przechodzi metamorfozę
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Drzewa, krzewy, ławki

"Potwierdzamy, że prace pomiędzy Hotelem Metropol i salonem Empik dotyczą i są związane z metamorfozą rejonu Ronda Dmowskiego w ramach Nowego Centrum Warszawy. Wykonawca rozpoczął prace w terenie 11 sierpnia od wykonania przyłącza wodociągowego. Obecnie prowadzone są prace związane z instalacjami elektrycznymi. Po realizacji prac podziemnych rozpocznie się właściwa przebudowa placu" - przekazał nam zespół prasowy ratusza.

W ramach projektu na terenie pojawi się: 29 drzew - 19 grabów pospolitych oraz 10 lip drobnolistnych; a także 55 krzewów soliterowych (gatunki czeremcha zwyczajna i trzmielina pospolita), wiele bylin i krzewów, takich jak laurowiśnia wschodnia, wiciokrzew suchodrzew czy dereń świdwa. Będzie też bluszcz pospolity. Pojawią się też ławki.

Ogródek gastronomiczny

Metamorfozą zajmuje się warszawska firma Adrog. Jej oferta (ponad 3,37 miliona złotych brutto) okazała się najkorzystniejszą wśród sześciu chętnych do wykonania zadania. Zarząd Terenów Publicznych rozstrzygnął przetarg wiosną i podpisał umowę.

W pobliżu wejścia do Hotelu Metropol znajdzie się miejsce na rozstawienie ogródka gastronomicznego. do ławek będą prowadzić alejki wyłożone płytami granitowymi. Trzy zielone wyspy, usytuowane najbliżej ronda, będą dookoła podświetlane ledowymi lampami umieszczonymi w nawierzchni placu.

Plac przy dawnej Cepelii, obecnie Empiku - wizualizacja planowanego skweru
Plac przy dawnej Cepelii, obecnie Empiku - wizualizacja planowanego skweru
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Mniej miejsc parkingowych

Część przewidzianego do remontu placu zajmował dotychczas parking, przeznaczony dla gości hotelu Metropol. Po zakończeniu prac, pozostanie tylko kilka miejsc postojowych - na prywatnej działce. Zgodnie z planem prace powinny zakończyć się jesienią.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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