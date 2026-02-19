Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Urządzą zielony skwer w miejscu hotelowego parkingu

Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Empik w dawnej Cepelii przy rondzie Dmowskiego
Źródło: tvnwarszawa.pl
Parking między dawnym pawilonem Cepelii a hotelem Metropol zamieni się w zielony skwer. Przestrzeń wypełni prawie 30 drzew, ponad 50 krzewów i ławki. Znajdzie się też miejsce na ogródek gastronomiczny.

Chodzi o teren przy Rondzie Dmowskiego, u zbiegu Alej Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Skwer będzie tworzył zieloną oprawę odtworzonego z wielką starannością pawilonu dawnej Cepelii, gdzie dziś znajduje się salon Empiku.

- Dziś jest tu beton, beton i jeszcze raz beton. Ale już wkrótce będą tu drzewa, krzewy, wyspy zieleni, nowe alejki i miejsce na ogródek gastronomiczny. Słowem: tereny za Cepelią zmienimy w miejski plac z prawdziwego zdarzenia. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na kolejny etap zmian w centrum Warszawy – powiedział, cytowany w komunikacie ratusza, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Źródło: C. Warś/UM Warszawa

Zieleń i ogródek gastronomiczny

Plac będzie skomponowany z 10 zielonych wysp. Ogrodnicy posadzą 29 drzew: 19 grabów pospolitych i 10 lip drobnolistnych.

"Pojawi się też 55 krzewów soliterowych, czyli takich, które są okazałe i rosną pojedynczo – między innymi czeremcha zwyczajna i trzmielina pospolita. Całość wzbogacą liczne byliny i krzewy (laurowiśnia wschodnia, wiciokrzew suchodrzew czy dereń świdwa), a także pnącza (bluszcz pospolity)" - wymienił ratusz.

W pobliżu wejścia do hotelu znajdzie się miejsce na ogródek gastronomiczny. Pojawią się ławki, do których doprowadzą alejki wyłożone granitowymi płytami.

"Trzy zielone wyspy, usytuowane najbliżej ronda, będą dookoła podświetlane ledowymi lampami umieszczonymi w nawierzchni placu. Pomiędzy wyspami projektanci przewidzieli miejsce na ewentualne postawienie niewielkiej rzeźby" - przekazał urząd miasta.

Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Źródło: C. Warś/UM Warszawa

Jest przetarg na prace

Zarząd Terenów Publicznych ogłosił przetarg na roboty budowlane. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą się zgłaszać do 6 marca. Następnie po przeanalizowaniu ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza z nich. Na zazielenienie placu wyłoniony wykonawca będzie miał 150 dni od momentu podpisania umowy.

Ratusz zapewnił, że inwestycja nie spowoduje zmniejszenia liczby ogólnodostępnych miejsc parkingowych w tym miejscu. "Z dotychczasowego parkingu korzystał tylko hotel Metropol. Co oznacza, że nie był to parking ogólnodostępny" - poinformowali urzędnicy.

Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Źródło: Infoulice Warszawa

Odrestaurowany pawilon

Pobliski pawilon Cepelii powstał w latach 60. na podstawie projektu wybitnego architekta Zygmunta Stępińskiego. W XXI wieku zaczął popadać w ruinę. Planowano tam sieciową restaurację, ale nie zgodził się konserwator zabytków.

W ostatnich latach został pieczołowicie zrekonstruowany (także w środku) przez właściciela firmy Empik, który urządził w nim swój flagowy salon.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W pawilonie po dawnej Cepelii powstał sklep sieci Empik
Powrót pawilonu dawnej Cepelii
Ceramika na elewacji dawnego budynku Cepelii
"Wprawne oko dojrzy patynę i ciekawostki". Ceramika z dawnego budynku Cepelii coraz bliżej oryginału
Oczyszczona okładzina ceramiczna Cepelii
Cudem przetrwała pod warstwami bazgrołów. Wróci we flagowym salonie Empiku
Najnowsze

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: C. Warś/UM Warszawa

Udostępnij:
Tagi:
Architektura i designInwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Rozpoczęły się odwierty pod budowę IV linii metra
Rozpoczęły się odwierty pod budowę czwartej linii metra
Białołęka
Pożar auta w miejscowości Kraszewo Sławęcin
29-latek zabił dwie osoby. Jego ojciec miał zabić i podpalić matkę
Okolice
Karambol na moście Grota-Roweckiego
Kilka aut zderzyło się na moście
Żoliborz
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spółka domaga się milionów za grunt, na którym od pół wieku stoją bloki
Wola
Pożar zakładu stolarskiego
Pożar w zakładzie stolarskim
Okolice
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Po kolizji stanęli między barierką i jezdnią. Kilka minut później zginęli
Okolice
Zderzenie na przejeździe
Auto utknęło na przejeździe. Uderzyły w nie dwa pociągi. Nagranie
Okolice
Ciało mężczyzny znaleziono w przydrożnym rowie (zdjęcie ilustracyjne)
Zostawili go bez ubrania na drodze. Martwego znaleziono w rowie
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Urle
Tragedia na torach. Dwa pociągi potrąciły kobietę
Okolice
Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące
Pijany i bez prawa jazdy uciekał przed radiowozem
Okolice
Śmiertelne potrącenie koło Garwolina
Potrącił pieszego, 57-latek zmarł na miejscu wypadku
Okolice
Zderzenie tramwajów w Warszawie
Zderzenie tramwajów w Śródmieściu, sześć osób poszkodowanych
Śródmieście
Magda podczas wakacji na Cyprze
Magda zjechała po niedokończonej ścieżce, zginęła. Koniec procesu
Klaudia Kamieniarz
Policja zatrzymała 33-latka
Policja: znęcał się nad matką, awanturował z byłą partnerką, groził dziecku
Okolice
Policjanci zatrzymali kierującą seatem
Po kolizji próbowała odjechać. Policyjny pościg za pijaną 53-latką
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzieże
Tyle aut skradziono w Warszawie. Jedna marka jest szczególnie popularna
Ulice
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Zabarykadował się w mieszkaniu, groził kobiecie. Policja weszła siłowo
Wola
Ewakuowali mężczyznę z pożaru
"Nic nie widzę, dawaj na górę". Musieli działać bardzo szybko
Praga Północ
Wielka awantura po meczu Radomiak Radom - Korona Kielce
Kibic urzędnik stracił pracę. Rzucał butelkami podczas meczu
Okolice
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Tramwaj ciągnął dziecko, czterolatek nie przeżył. Motorniczy skazany
Alicja Glinianowicz
Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Jechał kompletnie pijany, miał sądowy zakaz. Pogrążyły go małe paczki
Okolice
Tragiczny wypadek pod Przasnyszem
Zjechał na przeciwny pas, zderzył się z ciężarówką, zginął
Okolice
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Pomagał innej osobie, przytrzasnęły go drzwi pociągu. 17-latek w ciężkim stanie
Okolice
UW
Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski
Śródmieście
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Jeździł po zamarzniętym jeziorze, zniszczył pomost ratowników. Nagranie
Okolice
Pożar w Ząbkach
Pożar na parterze bloku. 20 osób ewakuowanych, wśród poszkodowanych dziecko
Okolice
Mężczyzna uciekł przed oprawcami przez okno (zdj. ilustracyjne)
Przetrzymywali go w mieszkaniu i okradli, wyskoczył przez okno. Akt oskarżenia
Praga Północ
Strażnicy miejscy zatrzymali mężczyznę, który zabierał napiwki z puszki
"Wybierał pieniądze z puszki na napiwki". Na celownik wziął kebabownię
Śródmieście
Policjanci pomogli zdezorientowanej seniorce
Wyszła ze szpitala, nie potrafiła wrócić do domu
Ochota
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu. Są wyniki sekcji zwłok
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki