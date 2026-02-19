Urządzą zielony skwer w miejscu hotelowego parkingu

Empik w dawnej Cepelii przy rondzie Dmowskiego Źródło: tvnwarszawa.pl

Chodzi o teren przy Rondzie Dmowskiego, u zbiegu Alej Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Skwer będzie tworzył zieloną oprawę odtworzonego z wielką starannością pawilonu dawnej Cepelii, gdzie dziś znajduje się salon Empiku.

- Dziś jest tu beton, beton i jeszcze raz beton. Ale już wkrótce będą tu drzewa, krzewy, wyspy zieleni, nowe alejki i miejsce na ogródek gastronomiczny. Słowem: tereny za Cepelią zmienimy w miejski plac z prawdziwego zdarzenia. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na kolejny etap zmian w centrum Warszawy – powiedział, cytowany w komunikacie ratusza, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Zieleń i ogródek gastronomiczny

Plac będzie skomponowany z 10 zielonych wysp. Ogrodnicy posadzą 29 drzew: 19 grabów pospolitych i 10 lip drobnolistnych.

"Pojawi się też 55 krzewów soliterowych, czyli takich, które są okazałe i rosną pojedynczo – między innymi czeremcha zwyczajna i trzmielina pospolita. Całość wzbogacą liczne byliny i krzewy (laurowiśnia wschodnia, wiciokrzew suchodrzew czy dereń świdwa), a także pnącza (bluszcz pospolity)" - wymienił ratusz.

W pobliżu wejścia do hotelu znajdzie się miejsce na ogródek gastronomiczny. Pojawią się ławki, do których doprowadzą alejki wyłożone granitowymi płytami.

"Trzy zielone wyspy, usytuowane najbliżej ronda, będą dookoła podświetlane ledowymi lampami umieszczonymi w nawierzchni placu. Pomiędzy wyspami projektanci przewidzieli miejsce na ewentualne postawienie niewielkiej rzeźby" - przekazał urząd miasta.

Jest przetarg na prace

Zarząd Terenów Publicznych ogłosił przetarg na roboty budowlane. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą się zgłaszać do 6 marca. Następnie po przeanalizowaniu ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza z nich. Na zazielenienie placu wyłoniony wykonawca będzie miał 150 dni od momentu podpisania umowy.

Ratusz zapewnił, że inwestycja nie spowoduje zmniejszenia liczby ogólnodostępnych miejsc parkingowych w tym miejscu. "Z dotychczasowego parkingu korzystał tylko hotel Metropol. Co oznacza, że nie był to parking ogólnodostępny" - poinformowali urzędnicy.

Odrestaurowany pawilon

Pobliski pawilon Cepelii powstał w latach 60. na podstawie projektu wybitnego architekta Zygmunta Stępińskiego. W XXI wieku zaczął popadać w ruinę. Planowano tam sieciową restaurację, ale nie zgodził się konserwator zabytków.

W ostatnich latach został pieczołowicie zrekonstruowany (także w środku) przez właściciela firmy Empik, który urządził w nim swój flagowy salon.

