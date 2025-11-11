Marsz, bieg, uroczystości państwowe. Zamknięty most Poniatowskiego i wiele ulic

Zamknięty most Poniatowskiego Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Marsz 11 listopada pod hasłem "Jeden naród - silna Polska" odbędzie się w godzinach 14-19. Tradycyjnie jego uczestnicy spotkają się na rondzie Dmowskiego. Następnie przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu Stadionu Narodowego.

Marsz środowisk narodowych

O 10 policja całkowicie zamknęła most Poniatowskiego. Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Most został zamknięty i odgrodzony. Na moście stoją tylko auta policji i nadzoru ruchu. W okolicy gromadzą się duże siły policji - relacjonował po godzinie 10 reporter. Most jest zamknięty nie tylko dla ruchu kołowego ale także dla pieszych. - Nie można spacerować mostem, policjanci od razu zawracają - dodał reporter.

"Wyłączony ruch tramwajów w Alejach Jerozolimskich, na Moście Poniatowskiego. Tramwaje nie jeżdżą też ulicami Marszałkowską i Andersa" - przekazał w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.

Zamknięty most Poniatowskiego Zamknięty most Poniatowskiego Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zamknięty most Poniatowskiego Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zamknięty most Poniatowskiego Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zamknięty most Poniatowskiego Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Jak informuje stołeczny ratusz, jeszcze przed rozpoczęciem pochodu zostanie zamknięta ulica Marszałkowska od ulicy Żurawiej do ulicy Świętokrzyskiej. Kierowcy nie przejadą też Alejami Jerozolimskimi od Emilii Plater w kierunku ronda Dmowskiego. Podczas wydarzenia będą zamknięte również Aleje Jerozolimskie od ronda Dmowskiego w kierunku Pragi, most i aleja Poniatowskiego do ronda Waszyngtona oraz Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego.

W czasie przejścia uczestników, funkcjonariusze mogą zamknąć ruch również na Wisłostradzie pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Wyłączony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Autobusy kursujące trasą marszu oraz przecinające ją zmienią trasy.

Udział w marszu środowisk narodowych zapowiedział m.in. prezydent RP Karol Nawrocki.

Demonstracja antyfaszystów

Ponadto 11 listopada odbędą się również inne zgromadzenia i przemarsze. Utrudnień w ruchu można się spodziewać w godzinach 13-16 w związku ze zgromadzeniem na boisku przy szkole podstawowej na ulicy Walcowniczej połączone z przemarszem do Bystrzyckiej

Natomiast w godzinach 14-17 odbędzie się na placu Unii Lubelskiej zgromadzenie organizowane przez Koalicję Antyfaszystowską pod hasłem: "Za Wolność Waszą i Naszą". Uczestnicy zgromadzenia przejdą potem Marszałkowską, przez plac Konstytucji, Piękną, Alejami Ujazdowskimi na plac Trzech Krzyży.

Uroczystości państwowe na placu Piłsudskiego

Główne uroczystości państwowe odbędą się na placu Piłsudskiego. Dlatego we wtorek nie będzie można parkować na ulicach: Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewskiej od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej, Ossolińskich, Wierzbowej, Moliera, Focha, Fredry, Canaletta, placu Małachowskiego, placu Teatralnym, placu Piłsudskiego.

Ponadto, w godzinach 10-14 zostaną zamknięte ulice: Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewska od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia, Wierzbowa, Ossolińskich, Moliera, Focha, Fredry oraz plac Piłsudskiego.

Czasowo ruch zostanie wstrzymany także w godzinach 11.15-11.40 oraz 13.10-13.40 podczas przemarszu pododdziałów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych z placu Teatralnego na plac Piłsudskiego i z powrotem. Żołnierze i mundurowi przejdą ulicami: Senatorską, Miodową, Krakowskie Przedmieście i Królewską.

We wtorek na ulicy Canaletta zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Przemarsze i zgromadzenia 11 listopada Źródło: UM Warszawa

Przejazdy motocyklistów

W godzinach 14-20 na Krakowskim Przedmieściu zaplanowano część festiwalu Wspólna Niepodległa. Ruch na Trakcie Królewskim, od Nowego Światu do Trębackiej, może być wstrzymywany.

Narodowe Święto Niepodległości uczczą także motocykliści. W tym dniu odbędą się dwa przejazdy. Pierwszy - Motocyklowa Parada Niepodległości - rozpocznie się o godzinie 11.30 przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Stamtąd uczestnicy wyruszą na przejazd ulicami: Hlonda, aleją Rzeczypospolitej, aleją Wilanowską, aleją Niepodległości, Odyńca, Racławicką, Żwirki i Wigury, Raszyńską, przez plac Zawiszy, Towarową, przez rondo Daszyńskiego, Prostą, Kasprzaka, Wolską, Połczyńską, Radiową, Wrocławską, Widawską, Księcia Bolesława, Obrońców Tobruku, Powązkowską, Maczka, Powązkowską, Krasińskiego, przez plac Wilsona, Wisłostradą do Trasy Łazienkowskiej, przez plac Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską do pomnika Piłsudskiego.

Z kolei uczestnicy MotoParady Niepodległości spotkają się o godzinie 12 w Sulejówku. Do Warszawy wjadą ulicą Armii Krajowej w Wesołej, a dalej ulicami: 1 Praskiego Pułku, przez rondo Bułhaka, Niemcewicza, przez rondo Śmigielskiego, Wspólną, Korkową, Stepową, Okularową, Marsa, przez rondo Mościckiego, Płowiecką, Grochowską, przez rondo Wiatraczna, Zamoyskiego, Sokolą, Zamoście, przez most Świętokrzyski, Zajęczą, Topiel, Kruczkowskiego, Książęcą, przez plac Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi, przez plac Na Rozdrożu, Bagatela, przez plac Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego, Waryńskiego, Puławską, Płaskowickiej i Sójki.

Oba wydarzenia będą zabezpieczane przez policjantów. Funkcjonariusze mogą czasowo wstrzymywać ruch na ulicach, którymi przejadą kolumny motocykli.

Rekordowy Bieg Niepodległości

We wtorek, 11 listopada, punktualnie o godzinie 11:11 rozpocznie się 35. Bieg Niepodległości. Ulice na trasie zawodów zostaną zamknięte, a kursujące tamtędy autobusy i tramwaje pojadą objazdami.

W tym roku na starcie Biegu Niepodległości pojawi się nawet 20 tysięcy zawodników i zawodniczek. Biegowi będzie towarzyszyła rywalizacja osób poruszających się na wózkach, zmagania nordic walking (na pięć kilometrów) oraz Mila Niepodległości dla dzieci i młodzieży (na dystansie 1918 metrów).

Zawodnicy, podobnie jak przed rokiem, wystartują ze skrzyżowania alei Jana Pawła II i ulicy Stawki. Pobiegną w kierunku Mokotowa – najpierw aleją Jana Pawła II, a potem ulicą Chałubińskiego i aleją Niepodległości.

Na wysokości ulicy Stefana Batorego uczestnicy zawrócą i pobiegną w stronę Żoliborza. Po drodze, na rondzie ONZ, skręcą w Prostą. Zawrócą przy Żelaznej i przez rondo ONZ a dalej aleją Jana Pawła II, pobiegną już prosto do mety.

Przygotowanie startu i mety będzie wymagało zamknięcia alei Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do ulicy Anielewicza we wtorek, 11 listopada, o godzinie 3:00. Nie będzie przejazdu ulicą Stawki w poprzek alei Jana Pawła II.

Bieg Niepodległości w Warszawie Źródło: UM Warszawa

Kolejne zmiany będą wprowadzana po godzinie 9. Wówczas zostaną zamknięte dla ruchu:

• rondo Zgrupowania AK „Radosław” – kierowcy przejadą wyłącznie z alei Jana Pawła II (od strony Żoliborza) do ulicy Okopowej; • aleja Jana Pawła II od Anielewicza do alei „Solidarności”; • ulica Okopowa – kierowcy nie dojadą do ronda Zgrupowania AK „Radosław”; będą kierowani w ulicę Powązkowską i dalej w Burakowską i Kłopot; • ulica Słomińskiego – pomiędzy ulicą Pamiętajcie o Ogrodach a rondem Zgrupowania AK „Radosław”; w stronę Żoliborza będzie można przejechać ulicami: Pamiętajcie o Ogrodach i Kłopot.

Od godziny 10 zostaną zamknięte pozostałe ulice na trasie zawodów.

Ruch będzie przywracany sukcesywnie po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Zamknięcia potrwają nie dłużej niż do godziny 15:00. Wyjątek stanowią ulica Słomińskiego, gdzie ruch wróci o godzinie 16:00 i fragment alei Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Anielewicza, który będzie nieprzejezdny do 20:00.

Objazd dla kierowców

Dla kierowców, którzy z Żoliborza będą chcieli przejechać na Mokotów przygotowano objazd, który poprowadzi ulicami: Okopową, Towarową, Raszyńską, Żwirki i Wigury i Racławicką do alei Niepodległości.

Kierowcy, którzy będą chcieli objechać rondo Zgrupowania AK „Radosław” od strony Słomińskiego przejadą ulicami: Pamiętajcie o Ogrodach, Kłopot, Burakowską i Powązkowską do Okopowej. Tymi samymi ulicami przejadą mieszkańcy Woli, jadący w stronę mostu Gdańskiego.

Kierowcy nie będą mogli przeciąć trasy biegu ulicami: Anielewicza, Nowolipki, aleją "Solidarności", Elektoralną, Grzybowską, Koszykową, Nowowiejską. Ruchem na skrzyżowaniach będą kierowali policjanci. W szczególnych wypadkach będą starali się umożliwić przejazd z jednej strony trasy na drugą. Zamknięte pozostaną również wszystkie wyjazdy z parkingów i dróg osiedlowych łączących się z trasą.

Kierowcy jadący Świętokrzyską od strony Tamki będą kierowani w ulicę Emilii Plater. Na rondzie Daszyńskiego nie będzie można zjechać w ulicę Prostą – mieszkańcy budynków wzdłuż Prostej wyjadą do Żelaznej i skręcą tam tylko w prawo. Ulica Żelazna od strony Alei Jerozolimskich będzie zamknięta za skrzyżowaniem z Twardą. Dalej pojadą wyłącznie mieszkańcy ulic: Pańskiej, Siennej i Wroniej.

Przejazd Alejami Jerozolimskimi przez rondo Czterdziestolatka będzie odbywał się bez zmian. Zamknięte zostaną zjazdy prowadzące z Trasy Łazienkowskiej na aleję Niepodległości. Od strony Ursynowa kierowcy dojadą aleją Niepodległości tylko do ulicy Stefana Batorego – tutaj będą musieli skręcić w prawo. Ulicą Batorego przez skrzyżowanie z aleją Niepodległości będzie można przejechać tylko prosto.

Ruch na ulicy Sędziowskiej zostanie odwrócony – kierowcy przejadą tu od Nowowiejskiej do Filtrowej.

W poniedziałek, 11 listopada na całej trasie zawodów będzie obowiązywał zakaz parkowania, również na wyznaczonych miejscach postojowych. Zakazy staną też na ulicach:

• Stawki, między Dziką a aleją Jana Pawła II; • Sędziowskiej; • Trasie Łazienkowskiej na wysokości Lekarskiej.

Utrudnienia dla pieszych

Podczas zawodów będą zamknięte wszystkie zebry. Piesi na drugą stronę trasy przejdą tylko w miejscach i czasie wskazanym przez policjantów lub służby porządkowe.

W dniu biegu jego uczestnicy, na podstawie numeru startowego, będą uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego: autobusami, tramwajami, pociągami metra i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w granicach 1. Strefy biletowej ZTM.

Zmiany w komunikacji miejskiej

We wtorek objazdami będą kursowały tramwaje linii: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 33 i 77 oraz autobusy: 102, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 135, 138, 146, 147, 151, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 202, 409, 500, 502, 503, 507, 509, 514, 517, 520, 525, N12, N13, N46, N62 i N63. Tego dnia na trasy nie wyjadą tramwaje linii: 22 oraz autobusy linii: 126 i 160.

Przez cały dzień autobusy linii 178 będą kursowały pomiędzy osiedlem Skorosze, a rondem Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a Metrem Politechnika, jadąc przez Piękną, przez plac Konstytucji i Waryńskiego. Z kolei autobusy linii 521 będą łączyły Falenicę z rondem Wiatraczna.

Stołeczni urzędnicy zachęcają do korzystania z metra oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów WTP i KM na wybranych relacjach.

We wtorek, w godz. 11-19 metro będzie kursowało częściej niż zazwyczaj w święto – M1 co około 4 minuty, a M2 co około 5 minut. W razie potrzeby do ruchu zostaną skierowane dodatkowe pociągi oraz tramwaje

