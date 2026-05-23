Śródmieście

To "najcenniejsze zabytki powojennego modernizmu". Zyskały ochronę

Zespół dawnych szkół przy ul. Emilii Plater w rejestrze zabytków
Konserwator o wpisie do rejestru zabytków ulicy Kruczej
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: WUOZ w Warszawie
Zespół dawnych szkół przy ulicy Emilii Plater trafił to rejestru zabytków. Budynki zostały zaprojektowane przez wybitnych polskich architektów J. Baumillera i J. Zdanowicza. Powstały w stylu powojennego modernizmu, odbiegając jednocześnie od rozwiązań szablonowych.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją z 31 marca wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historyczny zespół budowlany dawnych szkół z lat 1959-1961 projektu Jerzego Baumillera i Jana Zdanowicza, położonych przy ulicy Emilii Plater 29 i 31 w Warszawie. Oba obiekty od 2018 roku figurują w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Jak wyjaśniła Anna Śmigielska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, postępowanie o wpis do rejestru zabytków rozpoczął wniosek, złożony przez organizacje społeczną, a kluczowym dokumentem w sprawie była opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w której stwierdzono jednoznacznie, że zespół posiada wartości zabytkowe uzasadniające wpis do rejestru zabytków.

Nie są szablonowe

"Objęte ochroną budynki stanowią autorską realizację zespołu wybitnych powojennych architektów oraz uzupełniają zbiór najcenniejszych zabytków powojennego modernizmu na terenie Warszawy objętych ochroną konserwatorską na przestrzeni minionych lat" - zaznaczyła Śmigielska.

Budowa obiektów została zrealizowana w ramach ogólnopolskiej akcji społeczno-oświatowej "Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego", finansowanej z funduszy społecznych i środków budżetowych. Większość budowanych w ramach programu szkół wznoszona była według projektów typowych. "Natomiast projekt zespołu przy ul. Emilii Plater 29 i 31 został opracowany przez wybitnych polskich architektów J. Baumillera i J. Zdanowicza odbiegając od rozwiązań szablonowych" - podkreśliła Śmigielska.

Jak dodała, na wygląd obiektu wpłynęły jasno określone założenia projektowe, które stanowiły odpowiedź na potrzeby mieszkańców i nawiązywały do przedwojennego Ogrodu Pomologicznego (sadu owocowego pełniącego funkcję parku), stanowiąc rezerwat zieleni dla mieszkańców Śródmieścia.

Źródło zdjęcia: WUOZ w Warszawie

"Stanowi cenne źródło wiedzy"

"Zespół budowlany stanowi cenne źródło wiedzy na temat zróżnicowania funkcjonalnego dzieł powojennego modernizmu na terenie Warszawy, dokumentując przemiany dokonujące się w połowie lat 50. XX w. w ścisłym centrum stolicy" - podkreśliła Śmigielska.

Zespół dawnych szkół to też dokument działalności projektowej architektów Jerzego Baumillera i Jana Zdanowicza. "Z tego względu zachowana struktura budowlana zespołu z lat 1959-1961 umożliwia również prowadzenie badań naukowych z zakresu historii architektury i sztuki" - dodała rzeczniczka konserwatora.

Magdalena Gruszczyńska
