Warszawa zerwie relacje z rosyjskimi miastami partnerskimi. "Zachowania symboliczne są istotne"

Nie chcą statusu uchodźcy. Pytają o pracę i edukację

Rafał Trzaskowski wskazał, że jeszcze we wtorek ma dotrzeć do Kijowa transport z darami, zebranymi przez mieszkańców Warszawy. Inny konwój został już odebrany we Lwowie. Prezydent podkreślił, że jest w stałym kontakcie z merem Lwowa Witalijem Kliczką.

Warszawa zerwie partnerstwo z Moskwą i Petersburgiem

- Mamy nadzieję, że to, co wyczynia Putin przyczyni się do tego, że reżim się niedługo skończy i będziemy mogli niedługo współpracować z wolnym społeczeństwem i wolnymi obywatelami tych miast, z którymi do tej pory współpracowaliśmy - podsumował Trzaskowski.